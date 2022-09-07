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Україна розглядає варіант зупинки ЗАЕС – регулятор
15:47 07.09.2022 |
Україна розглядає варіант зупинки Запорізької АЕС, заявив у середу виконувач обов'язків голови Державної інспекції ядерного регулювання, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки Олег Коріков.
Станом на 7 вересня на Запорізькій АЕС працює лише один енергоблок №6, але станція перебуває в режимі "енергоострова" - без підключення до об'єднаної енергосистеми України.
Коріков сказав, що за необхідності Україна готова зупинити і цей енергоблок.
"Розглядається варіант зупинки станції. Якщо виникнуть відповідні умови, які потребуватимуть зупинки, енергоблок №6 буде зупинений", - сказав чиновник на брифінгу.
Запорізька АЕС втратила зв'язок з енергомережею України через пошкодження усіх чотирьох ліній видачі потужності, вона працює лише на забезпечення власних потреб в електроенергії.
"Це проєктний режим, але подальше погіршення ситуації без живлення ЗАЕС від зовнішнього джерела призведе до того, що ми будемо вимушені експлуатувати резервні дизельні станції, щоб забезпечити струмом наші системи безпеки", - сказав Коріков.
Для станції потрібно чотири цистерни дизпального на добу. Такий обсяг дуже важко завозити через лінію зіткнення.
"Ми можемо потенційно втрапити в ситуацію, коли закінчиться дизель, і це може призвести до аварії з пошкодженням активної зони реактора і викидом радіоактивних продуктів до навколишнього середовища. Це матиме транскордонні наслідки", - попередив Коріков.
Реактор у стані зупинки може перебувати без живлення довше, ніж той, що працює. У реакторі, який працює на потужності, процес плавлення ядерного палива може розпочатися вже за кілька годин, якщо нічого не робити, а в зупиненому - на третю добу.
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