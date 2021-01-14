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Нафтогаз запустил первое месторождение на Юзовской площади
15:54 14.01.2021 |
Группа "Нафтогаз" запустила в опытно-промышленную разработку первое месторождение газа плотных пород в пределах Юзовской площади (месторождение Святогорское).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы АО "Укргазвидобування", передает Укринформ.
Святогорское месторождение, которое находится в центре Юзовского участка, является пилотным проектом в рамках стратегического направления Нафтогаза по освоению залежей газа плотных пород.
"Газ плотных пород находится в горных породах с низкой проницаемостью, таких как плотные песчаники и известняки. Это означает, что его труднее поднять на поверхность, чем традиционный газ", - прокомментировали в УГВ.
Начало работы Святогорского месторождения стало возможным после завершения строительства современной инфраструктуры: установки комплексной подготовки газа (УКПГ) с максимальной суточной производительностью 1 млн кубометров газа, а также газопровода протяженностью 26 километров.
"Чтобы сделать это возможным, наши специалисты из "Нафтогаз Розвідка"и "Видобування" запустили новую установку подготовки газа, 26 км газопровода и подключили три скважины. Их особенность в том, что они пробурены в так называемые плотные коллекторы. То есть, в породы с низкой проницаемостью, из которых добывать газ намного сложнее. Но возможно, если применять современные технологии. Для нас это - пилотный проект. Он был сложным, как, наверное, и любой проект, который делается впервые. Но важно, что мы получили опыт, чтобы уверенно двигаться дальше. Речь не только об освоении Святогорки, но и других площадей, где есть перспективы добычи газа плотных пород (tight gas). Украина богата его залежами, разработка которых может стать новым этапом для отрасли", - написал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в Facebook.
Как отмечается, для дальнейшего раскрытия потенциала месторождения компания провела широкоазимутальные 3D-сейсмические исследования. Сейчас с использованием этих данных, ведется бурение еще одной скважины в так называемый sweet spot - место наиболее возможной концентрации газа. По результатам будет приниматься решение о дальнейшей программе освоения месторождения.
"Запуск Святогорки - это хороший задел, чтобы как можно скорее начать освоение Юзовской площади, как мы и обещали. В частности, нам не надо будет строить для Юзовки абсолютно новую инфраструктуру - на первом этапе разработки Юзовки мы сможем использовать объекты, которые построили на Святогорке. И добыча газа плотных пород, и освоение Юзовки - это одни из ключевых проектов стратегии развития ресурсной базы Нафтогаза", - сообщил Коболев.
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