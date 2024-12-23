Україна отримала $1,1 мільярда траншу від МВФ

До держбюджету України надійшов сьомий транш обсягом близько $1,1 млрд (834,9 млрд СПЗ) від Міжнародного валютного фонду в межах чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування Extended Fund Facility.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"За час функціонування програми EFF, Україна успішно пройшла вже шість переглядів, що дозволило залучити близько $9,8 млрд із передбачених програмою $15,6 млрд. Ми продовжуємо активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ за програмою", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Зазначається, що наступні заходи, які Україна повинна буде вжити, визначено у спільному Меморандумі України та МВФ про економічну та фінансову політику.

Зокрема, це продовження структурних реформ, що охоплюють державні фінанси, фінансовий сектор, монетарну та валютно-курсову політику, урядування, боротьбу з корупцією та енергетичний сектор.

На 2025 рік програмою МВФ EFF передбачено до $2,7 млрд за результатами чотирьох переглядів.

Як повідомлялося, 20 грудня Рада директорів МВФ затвердила шостий перегляд програми "Механізм розширеного фінансування" (EFF). Це означає, що Україна отримає доступ до фінансування обсягом 834,9 млн СПЗ (близько $1,1 млрд), що спрямовуватиметься на підтримку державного бюджету.

Що відомо про програму співпраці України з МВФ?

18 жовтня Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) затвердила пʼятий перегляд програми розширеного фінансування EFF для України. Це дозволило Україні отримати новий транш від МВФ обсягом близько $1,1 млрд.

За 19 місяців функціонування програми EFF Україна успішно завершила вже п'ять переглядів - вперше за історію співпраці з МВФ. Це дозволило залучити близько $8,7 млрд з передбачених програмою $15,6 млрд.

МВФ також переглянув графік затвердження наступних траншів для України на 2025 рік. Зокрема, Виконавча рада погодилася провести наступного року чотири перегляди за програмою замість запланованих двох, їх успішне проходження дозволить Україні збільшити обсяг залучених коштів за програмою у 2025 році із $1,8 млрд до $2,7 млрд.