Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна в листопаді скоротила виплавку сталі на 0,9% до листопада-2023, посівши 24-те місце в рейтингу World Steel

12:02 23.12.2024 |

Економіка

 

Металургійні підприємства України в листопаді цього року знизили виробництво сталі на 0,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 541 тис. тонн з 546 тис. тонн, і на 10,4% до попереднього місяця, коли було вироблено 604 тис. тонн.

При цьому Україна посіла 24-те місце серед 71 країни в рейтингу світових виробників цієї продукції, складеному Всесвітньою асоціацією виробників сталі (World Steel).

За даними World Steel, у листопаді-2024 зафіксовано зростання виплавки сталі до листопада-2023 у більшості країн першої десятки, крім Японії, США, РФ і Південної Кореї.

Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками листопада має такий вигляд: Китай (78,4 млн тонн, +2,5% до листопада-2023), Індія (12,384 млн тонн, +4,5%), Японія (6,888 млн тонн, -3,1%), США (6,378 млн тонн, -2,8%), РФ (5,450 млн тонн, -9,2%), Південна Корея (5,190 млн тонн, -3,6%), Іран (3,074 млн тонн, +0,1%, Туреччина (3,011 млн тонн, +0,7%), Німеччина (2,909 млн тонн, +8,6%) і Бразилія (2,774 млн тонн, +1,9%).

Загалом у листопаді цього року виплавка сталі зросла на 0,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 146,831 млн тонн.

За 11 місяців 2024 року перший десяток країн-виробників сталі такий: Китай (929,190 млн тонн, -2,7%), Індія (135,932 млн тонн, +5,9%), Японія (77,102 млн тонн, -3,6%), США (72,879 млн тонн, -2,2%), РФ (64,885 млн тонн, -7%), Південна Корея (58,297 млн тонн, -4,9%), Німеччина (34,490 млн тонн, +5,3%), Туреччина (33,915 млн тонн, +11,2%), Бразилія (31,168 млн тонн, +5,6%) та Іран (28,030 млн тонн, +0,5%).

Загалом у січні-листопаді 71 країна виробила 1 млрд 694,593 млн тонн сталі, що на 1,4% менше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Водночас Україна за 11 місяців 2024 року виробила 7,028 млн тонн сталі, що на 23,1% вище за обсяги за січень-листопад 2023 року. Країна перебуває на 20-му місці за підсумками 11 місяців-2024.

Як повідомлялося, за 2023 рік Китай виробив 1 млрд 19,080 млн тонн на рівні попереднього року), Індія (140,171 млн тонн, +11,8%), Японія (86,996 млн тонн, -2,5%), США (80,664 млн тонн, +0,2%), РФ (75,8 млн тонн, +5,6%), Південна Корея (66,676 млн тонн, +1,3%), Німеччина (35,438 млн тонн, -3,9%), Туреччина (33,714 млн тонн, -4%), Бразилія (31,869 млн тонн, -6,5%) та Іран (31,139 млн тонн, +1,8%).

Загалом у 2023 році 71 країна виробила 1 млрд 849,734 млн тонн сталі, що на 0,1% менше, ніж за 2022 рік.

Водночас Україна за 2023 рік виробила 6,228 млн тонн сталі, що на 0,6% нижче за обсяги 2022 року. Країна перебувала на 22-му місці за підсумками 2023 року.

За підсумками 2022 року перший десяток країн-виробників сталі був такий: Китай (1,013 млрд тонн, -2,1%), Індія (124,720 млн тонн, +5,5%), Японія (89,235 млн тонн, -7,4%), США (80,715 млн тонн, -5,9%), РФ (71,5 млн тонн, -7,2%), Південна Корея (65, 865 млн тонн, -6,5%), Німеччина (36,849 млн тонн, -8,4%), Туреччина (35,134 млн тонн, -12,9%), Бразилія (33,972 млн тонн, -5,8%) та Іран (30,593 млн тонн, +8%).

Україна за підсумками 2022 року посіла 23-тє місце з виплавкою 6,263 млн тонн сталі (-70,7%).

Загалом за 2022 рік 64 країни виробили 1 млрд 831,467 млн тонн сталі, що на 4,3% менше, ніж за 2021 рік.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8761
  0,0531
 0,13
EUR
 1
 43,5114
  0,0656
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5962  0,08 0,20 42,2854  0,11 0,27
EUR 43,4685  0,16 0,37 44,2804  0,19 0,43

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9800  0,13 0,31 41,9900  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес