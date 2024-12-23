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Україна в листопаді скоротила виплавку сталі на 0,9% до листопада-2023, посівши 24-те місце в рейтингу World Steel
12:02 23.12.2024 |
Металургійні підприємства України в листопаді цього року знизили виробництво сталі на 0,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 541 тис. тонн з 546 тис. тонн, і на 10,4% до попереднього місяця, коли було вироблено 604 тис. тонн.
При цьому Україна посіла 24-те місце серед 71 країни в рейтингу світових виробників цієї продукції, складеному Всесвітньою асоціацією виробників сталі (World Steel).
За даними World Steel, у листопаді-2024 зафіксовано зростання виплавки сталі до листопада-2023 у більшості країн першої десятки, крім Японії, США, РФ і Південної Кореї.
Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками листопада має такий вигляд: Китай (78,4 млн тонн, +2,5% до листопада-2023), Індія (12,384 млн тонн, +4,5%), Японія (6,888 млн тонн, -3,1%), США (6,378 млн тонн, -2,8%), РФ (5,450 млн тонн, -9,2%), Південна Корея (5,190 млн тонн, -3,6%), Іран (3,074 млн тонн, +0,1%, Туреччина (3,011 млн тонн, +0,7%), Німеччина (2,909 млн тонн, +8,6%) і Бразилія (2,774 млн тонн, +1,9%).
Загалом у листопаді цього року виплавка сталі зросла на 0,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 146,831 млн тонн.
За 11 місяців 2024 року перший десяток країн-виробників сталі такий: Китай (929,190 млн тонн, -2,7%), Індія (135,932 млн тонн, +5,9%), Японія (77,102 млн тонн, -3,6%), США (72,879 млн тонн, -2,2%), РФ (64,885 млн тонн, -7%), Південна Корея (58,297 млн тонн, -4,9%), Німеччина (34,490 млн тонн, +5,3%), Туреччина (33,915 млн тонн, +11,2%), Бразилія (31,168 млн тонн, +5,6%) та Іран (28,030 млн тонн, +0,5%).
Загалом у січні-листопаді 71 країна виробила 1 млрд 694,593 млн тонн сталі, що на 1,4% менше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Водночас Україна за 11 місяців 2024 року виробила 7,028 млн тонн сталі, що на 23,1% вище за обсяги за січень-листопад 2023 року. Країна перебуває на 20-му місці за підсумками 11 місяців-2024.
Як повідомлялося, за 2023 рік Китай виробив 1 млрд 19,080 млн тонн на рівні попереднього року), Індія (140,171 млн тонн, +11,8%), Японія (86,996 млн тонн, -2,5%), США (80,664 млн тонн, +0,2%), РФ (75,8 млн тонн, +5,6%), Південна Корея (66,676 млн тонн, +1,3%), Німеччина (35,438 млн тонн, -3,9%), Туреччина (33,714 млн тонн, -4%), Бразилія (31,869 млн тонн, -6,5%) та Іран (31,139 млн тонн, +1,8%).
Загалом у 2023 році 71 країна виробила 1 млрд 849,734 млн тонн сталі, що на 0,1% менше, ніж за 2022 рік.
Водночас Україна за 2023 рік виробила 6,228 млн тонн сталі, що на 0,6% нижче за обсяги 2022 року. Країна перебувала на 22-му місці за підсумками 2023 року.
За підсумками 2022 року перший десяток країн-виробників сталі був такий: Китай (1,013 млрд тонн, -2,1%), Індія (124,720 млн тонн, +5,5%), Японія (89,235 млн тонн, -7,4%), США (80,715 млн тонн, -5,9%), РФ (71,5 млн тонн, -7,2%), Південна Корея (65, 865 млн тонн, -6,5%), Німеччина (36,849 млн тонн, -8,4%), Туреччина (35,134 млн тонн, -12,9%), Бразилія (33,972 млн тонн, -5,8%) та Іран (30,593 млн тонн, +8%).
Україна за підсумками 2022 року посіла 23-тє місце з виплавкою 6,263 млн тонн сталі (-70,7%).
Загалом за 2022 рік 64 країни виробили 1 млрд 831,467 млн тонн сталі, що на 4,3% менше, ніж за 2021 рік.
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