Кількість вакансій із бронюванням в Україні за рік зросла на 25%

За останній рік кількість вакансій із можливістю бронювання збільшилася на 25%, число відгуків на них ‒ на 28%, а медіанна заробітна плата зросла на 17% і наразі становить 35 тис. грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дослідження OLX Робота.

Де найбільше вакансій з бронюванням?

За даними аналітиків, найбільше вакансій із можливістю бронювання роботодавці розміщують у Київській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Найбільше відгуків на такі вакансії також припадає на Київську область. Далі розташувалися Дніпропетровська, Львівська, Харківська, Івано-Франківська та Рівненська області.

Який рівень зарплат пропонують?

Найвищі медіанні зарплати за вакансіями з можливістю бронювання зафіксовані у:

Закарпатській області ‒ 50 тис. грн;

Івано-Франківській області ‒ 45 тис. грн;

Волинській області ‒ 45 тис. грн;

Тернопільській області ‒ 43 тис. грн;

Рівненській області ‒ 42 тис. грн.

Найнижчі медіанні зарплати серед проаналізованих регіонів зафіксовано у Харківській області ‒ 28 тис. грн та Чернівецькій області ‒ 25,65 тис. грн.

Яких працівників шукають найчастіше?

Найбільший попит серед роботодавців мають водії. Також до десятки найзатребуваніших професій із можливістю бронювання увійшли будівельники, вантажники, різноробочі, продавці, автослюсарі, зварювальники, касири, комірники.

Аналітики зазначають, що переважна більшість вакансій із можливістю бронювання припадає саме на робітничі професії. Такі вакансії найчастіше пропонують підприємства критичної інфраструктури, виробничі компанії, будівельні підприємства, логістичні оператори та транспортні компанії.

Хто отримує найвищі та найнижчі зарплати?

Найвищі медіанні зарплати серед вакансій із можливістю бронювання пропонують:

штукатурам ‒ 101 250 грн;

фасадникам ‒ 97 500 грн;

рихтувальникам ‒ 87 500 грн;

мулярам ‒ 82 500 грн;

плиточникам ‒ 72 500 грн.

далекобійникам ‒ 70 000 грн.

Найнижчі медіанні зарплати серед вакансій із можливістю бронювання пропонують:

медсестрам ‒ 16 750 грн;

прибиральницям ‒ 17 250 грн;

касирам ‒ 19 900 грн.





Як повідомлялося, 6 липня Міністерство розвитку громад та територій наказом №1260 переглянуло критерії, за якими підприємства будівельної, транспортної та туристичної галузей можуть отримати статус критично важливих для функціонування економіки.

Раніше Кабінет Міністрів України посилив вимоги до підприємств, які претендують на отримання статусу критично важливих для економіки. Згідно з ухваленими змінами, вже прийняті рішення про надання такого статусу залишатимуться чинними до завершення визначеного строку їх дії.