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Патенти України стануть доступними у міжнародних базах: головні переваги
09:24 10.07.2026 |
Українські патенти, торговельні марки та інші об'єкти інтелектуальної власності інтегрують до міжнародних баз даних Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ). Це має зробити українські розробки й бренди доступнішими для іноземних партнерів, інвесторів і дослідників.
Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.
Підставою для інтеграції стала угода про обмін і поширення даних, яку підписали Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ) та ВОІВ.
ВОІВ - спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй (ООН), яка займається розвитком міжнародної системи інтелектуальної власності.
Україна співпрацює з організацією у сферах цифровізації, підтримки інновацій та креативних індустрій.
У міністерстві наголосили, що цей крок дозволить іноземним партнерам та інвесторам легше знаходити українські розробки, а вітчизняні компанії зможуть представляти свою інтелектуальну власність на міжнародному рівні.
Науковці ж отримають можливість звіряти й захищати результати роботи у глобальній системі.
"Ця угода - крок від домовленостей до конкретних рішень: українські ідеї стають помітнішими у світі, а нашим підприємцям і науковцям простіше виходити на міжнародний рівень", - зазначив заступник міністра з питань цифрового розвитку Олександр Циборт.
Етапи інтеграції та подальші плани
Наступним етапом стане технічна імплементація угоди. Українська сторона та ВОІВ мають узгодити формати обміну даними, цикли оновлення інформації та безпосереднє підключення до міжнародних баз організації.
Крім того, під час зустрічі з генеральним директором ВОІВ Дареном Тангом у Женеві українська делегація обговорила впровадження національної стратегії у сфері інтелектуальної власності до 2030 року.
Сторони також домовилися продовжити взаємодію з Академією та Судовим інститутом ВОІВ.
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