В Україні оновили правила страхування воєнних ризиків для бізнесу

В Україні спростили отримання компенсації за пошкоджене або знищене майно підприємств на прифронтових територіях.

Про це у Телеграмі повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко, передає Укрінформ.

«Відтепер достатньо подати одну заяву щодо всього постраждалого або знищеного майна. Більше не потрібно чекати внесення інформації до Держреєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, щоб подати документи на компенсацію за виробниче обладнання та інженерні мережі», - йдеться в повідомленні.

Крім того, збільшено термін подання заявок на компенсацію страхових премій для учасників програми. Підприємці, які в 2026 році застрахували майно, але не приєдналися до програми, зможуть звернутися до страховика до 1 серпня.

Також спрощено вимоги до застрахованого майна та уточнено порядок розрахунку компенсації - до 3 млн грн на рік.

За даними Свириденко, з початку року вже погоджено 139 заяв на участь у програмі від прифронтових підприємств на загальну суму 2,67 млрд грн ймовірної компенсації. За напрямом компенсації страхової премії бізнес подав 63 заяви на участь у програмі.