Уряд змінив правила використання фінансування з Держфонду регіонального розвитку

Уряд затвердив новий порядок використання коштів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР), а також порядок оцінки та визначення пріоритетності середньострокових планів публічних інвестицій регіонів і територіальних громад.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Що змінюється?

Нові порядки запроваджують прозорий механізм використання коштів ДФРР і визначають правила відбору та пріоритезації проєктів, які фінансуватимуться за рахунок фонду.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" на фінансування Державного фонду регіонального розвитку передбачено 2 млрд грн.

Куди спрямують кошти?

У 2026 році кошти фонду спрямовуватимуться на реалізацію середньострокових планів пріоритетних публічних інвестицій регіонів і територіальних громад, що відповідають:

Державній стратегії регіонального розвитку та плану заходів з її реалізації;

регіональним стратегіям розвитку та планам заходів;

стратегіям розвитку територіальних громад і планам їх реалізації.

Відповідно до нового порядку:

30% коштів ДФРР буде спрямовано на реалізацію проєктів, які забезпечують виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку;

70% коштів - на реалізацію проєктів, передбачених регіональними стратегіями розвитку та стратегіями розвитку територіальних громад.

Крім того, документ чітко розмежовує повноваження всіх учасників процесу підготовки, оцінки та визначення пріоритетності інвестиційних планів, а також запроваджує єдину методологію їх оцінювання на основі показників соціально-економічного розвитку та встановлених критеріїв.