Уряд змінив правила використання фінансування з Держфонду регіонального розвитку

Уряд затвердив новий порядок використання коштів Державного фонду
регіонального розвитку (ДФРР), а також порядок оцінки та визначення
пріоритетності середньострокових планів публічних інвестицій регіонів і
територіальних громад.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.
Що змінюється?
Нові
порядки запроваджують прозорий механізм використання коштів ДФРР і
визначають правила відбору та пріоритезації проєктів, які
фінансуватимуться за рахунок фонду.
Законом України "Про
Державний бюджет України на 2026 рік" на фінансування Державного фонду
регіонального розвитку передбачено 2 млрд грн.
Куди спрямують кошти?
У
2026 році кошти фонду спрямовуватимуться на реалізацію
середньострокових планів пріоритетних публічних інвестицій регіонів і
територіальних громад, що відповідають:
Державній стратегії регіонального розвитку та плану заходів з її реалізації;регіональним стратегіям розвитку та планам заходів;стратегіям розвитку територіальних громад і планам їх реалізації.
Відповідно до нового порядку:
30%
коштів ДФРР буде спрямовано на реалізацію проєктів, які забезпечують
виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку;70%
коштів - на реалізацію проєктів, передбачених регіональними стратегіями
розвитку та стратегіями розвитку територіальних громад.
Крім
того, документ чітко розмежовує повноваження всіх учасників процесу
підготовки, оцінки та визначення пріоритетності інвестиційних планів, а
також запроваджує єдину методологію їх оцінювання на основі показників
соціально-економічного розвитку та встановлених критеріїв.