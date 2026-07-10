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Уряд змінив правила використання фінансування з Держфонду регіонального розвитку

08:24 10.07.2026 |

Економіка

Уряд затвердив новий порядок використання коштів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР), а також порядок оцінки та визначення пріоритетності середньострокових планів публічних інвестицій регіонів і територіальних громад.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.


Що змінюється?

Нові порядки запроваджують прозорий механізм використання коштів ДФРР і визначають правила відбору та пріоритезації проєктів, які фінансуватимуться за рахунок фонду.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" на фінансування Державного фонду регіонального розвитку передбачено 2 млрд грн.


Куди спрямують кошти?

У 2026 році кошти фонду спрямовуватимуться на реалізацію середньострокових планів пріоритетних публічних інвестицій регіонів і територіальних громад, що відповідають:

  • Державній стратегії регіонального розвитку та плану заходів з її реалізації;
  • регіональним стратегіям розвитку та планам заходів;
  • стратегіям розвитку територіальних громад і планам їх реалізації.

    • Відповідно до нового порядку:

  • 30% коштів ДФРР буде спрямовано на реалізацію проєктів, які забезпечують виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку;
  • 70% коштів - на реалізацію проєктів, передбачених регіональними стратегіями розвитку та стратегіями розвитку територіальних громад.

    • Крім того, документ чітко розмежовує повноваження всіх учасників процесу підготовки, оцінки та визначення пріоритетності інвестиційних планів, а також запроваджує єдину методологію їх оцінювання на основі показників соціально-економічного розвитку та встановлених критеріїв. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

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