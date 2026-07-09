В Україні переглянули правила визначення критично важливих підприємств будівельної галузі

Мінрозвитку оновило критерії визначення підприємств критично важливими для галузі будівництва.

Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, передає Укрінформ.

Згідно зі змінами, затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій від 30 червня 2026 року, з 1 вересня для військовозобов'язаних працівників, яких роботодавець включає до відповідних списків для бронювання, коефіцієнт заробітної плати збільшено з 2,5 розміру мінімальної заробітної плати до 3 і розмір виплат має становити від 25 941 грн на місяць.

Роботодавці, місце провадження діяльності яких розташоване на території можливих бойових дій, території активних бойових дій, тимчасово окупованій території, мають дотримуватись умови по заробітній платі з коефіцієнтом 2,5.

Також роботодавці мають контролювати дотримання відсотка бронювання і зобов'язані протягом 10 робочих днів з дня перевищення обмеження щодо кількості заброньованих працівників анулювати таке бронювання.

Крім того, для отримання чи підтвердження статусу критично важливого підприємства зі сфери будівництва, ремонтів та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, такі підприємства повинні мати два та більше відповідних чинних договорів, строк дії яких становить не менше шести місяців від дати звернення.

Будівельні підприємства, що виконують роботи з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення (модернізації), об'єктів у визначених сферах інфраструктури повинні мати кількість застрахованих осіб, яким нараховано заробітну плату за останній звітний період (календарний місяць), не менше 20 осіб. Підприємства також повинні мати не менше двох чинних договорів, украдених не раніше, ніж за 60 днів від дати звернення, строк виконання робіт за якими становить не менше шести місяців від дати укладення, та вартість предмета кожного з яких дорівнює або перевищує 3 млн грн.