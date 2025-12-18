Фінансові новини

Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

"Дія.City": Кількість резидентів восени зросла на третину, але популярність податку на виведений капітал падає

08:17 18.12.2025 |

Економіка

Станом на 1 грудня 2025 року у реєстрі налічувалось 3 159 резидентів спеціального податкового режиму "Дія.City".

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

Таким чином, порівняно із вереснем, кількість резидентів "Дія.City" збільшилася на 36,3%, або на 841.

При цьому лише 33,7% компаній-резидентів обрали сплату податку на виведений капітал (ПнВК), тобто частка таких платників продовжує зменшуватися (-13 відсоткових пунктів за 11 місяців 2025 року), зауважив Гетманцев.

Він додав, що за січень-листопад 2025 року резиденти "Дія.City" сплатили до бюджету 27,7 млрд грн (без ЄСВ), що на 11,9 млрд грн більше, порівняно з аналогічним періодом 2024 року. У тому числі 13,4 млрд грн сплатили платники ПнВК (+6 млрд грн).


Структура податкових надходжень виглядає наступним чином:

  • податок на прибуток - 4,3 млрд грн (+0,7 млрд грн), з них ПнВК - 0,9 млрд грн (-0,09 млрд грн);
  • ПДВ - 9,2 млрд грн (+3,1 млрд грн), з них ПнВК - 4,9 млрд грн (+1,7 млрд грн);
  • ПДФО + військовий збір - 14,1 млрд грн (+8,1 млрд грн), з них ПнВК - 7,6 млрд грн (+4,4 млрд грн).

    • Сума відшкодування ПДВ склала 1,4 млрд грн, з яких 1,1 млрд грн отримали платники ПнВК (приріст на 1 млрд грн, майже повністю за рахунок ПнВК). 
    За матеріалами: Цензор
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 42,3384
    		  0,1536
    		 0,36
    EUR
    		 1
    		 49,6291
    		  0,0393
    		 0,08

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,0810  0,10 0,25 42,6221  0,10 0,23
    EUR 49,4083  0,10 0,19 50,0759  0,07 0,15

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,4000  0,01 0,02 42,4300  0,01 0,02
    EUR 49,7520  0,03 0,05 49,7790  0,03 0,05

