Фінансові новини

"Дія.City": Кількість резидентів восени зросла на третину, але популярність податку на виведений капітал падає
08:17 18.12.2025 |
Станом на 1 грудня 2025 року у реєстрі налічувалось 3 159 резидентів спеціального податкового режиму "Дія.City".
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.
Таким чином, порівняно із вереснем, кількість резидентів "Дія.City" збільшилася на 36,3%, або на 841.
При цьому лише 33,7% компаній-резидентів обрали сплату податку на виведений капітал (ПнВК), тобто частка таких платників продовжує зменшуватися (-13 відсоткових пунктів за 11 місяців 2025 року), зауважив Гетманцев.
Він додав, що за січень-листопад 2025 року резиденти "Дія.City" сплатили до бюджету 27,7 млрд грн (без ЄСВ), що на 11,9 млрд грн більше, порівняно з аналогічним періодом 2024 року. У тому числі 13,4 млрд грн сплатили платники ПнВК (+6 млрд грн).
Структура податкових надходжень виглядає наступним чином:
Сума відшкодування ПДВ склала 1,4 млрд грн, з яких 1,1 млрд грн отримали платники ПнВК (приріст на 1 млрд грн, майже повністю за рахунок ПнВК).
ТОП-НОВИНИ
