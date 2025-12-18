Фінансові новини

Станом на 1 грудня 2025 року у реєстрі налічувалось 3 159 резидентів спеціального податкового режиму "Дія.City".

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

Таким чином, порівняно із вереснем, кількість резидентів "Дія.City" збільшилася на 36,3%, або на 841.

При цьому лише 33,7% компаній-резидентів обрали сплату податку на виведений капітал (ПнВК), тобто частка таких платників продовжує зменшуватися (-13 відсоткових пунктів за 11 місяців 2025 року), зауважив Гетманцев.

Він додав, що за січень-листопад 2025 року резиденти "Дія.City" сплатили до бюджету 27,7 млрд грн (без ЄСВ), що на 11,9 млрд грн більше, порівняно з аналогічним періодом 2024 року. У тому числі 13,4 млрд грн сплатили платники ПнВК (+6 млрд грн).





Структура податкових надходжень виглядає наступним чином:

податок на прибуток - 4,3 млрд грн (+0,7 млрд грн), з них ПнВК - 0,9 млрд грн (-0,09 млрд грн);

ПДВ - 9,2 млрд грн (+3,1 млрд грн), з них ПнВК - 4,9 млрд грн (+1,7 млрд грн);

ПДФО + військовий збір - 14,1 млрд грн (+8,1 млрд грн), з них ПнВК - 7,6 млрд грн (+4,4 млрд грн).

Сума відшкодування ПДВ склала 1,4 млрд грн, з яких 1,1 млрд грн отримали платники ПнВК (приріст на 1 млрд грн, майже повністю за рахунок ПнВК).