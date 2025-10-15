ЄБРР після російських обстрілів готовий виділити Україні ще 500 млн євро на газ

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) збирається виділити додаткові 500 мільйонів євро у вигляді кредиту для Нафтогазу України на закупівлю газу, розказав віцепрезидент ЄБРР Маттео Патроне в інтерв'ю Kyiv Post.

"Ми уже готуємо ще один пакет на 500 мільйонів для НАК, щоб покрити терміновий імпорт газу. Однак це матиме справжній ефект лише за умови суттєвого внеску донорів", - сказав він.

Додаткові гроші Україні знадобилися через інтенсивні російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

3 жовтня ворог випустив 35 ракет по газовидобувних активах Нафтогазу. Внаслідок цієї атаки вітчизняний газовидобуток в моменті впав на 60%, повідомляло видання Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Патроне сказав, що ЄБРР "надзвичайно стурбований" цими ударами.

"[Вони] завдали значних пошкоджень як державній, так і приватній енергетичній інфраструктурі, об'єктам видобутку, перероблення та транспортування газу", - сказав Патроне.

Занепокоєння було настільки серйозним, що віцепрезидент ЄБРР особисто прибув до Києва, де зустрівся з представниками Національного банку України, Міністерства фінансів і кількох інших українських міністерств.