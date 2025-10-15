Авторизация

ЄБРР після російських обстрілів готовий виділити Україні ще 500 млн євро на газ

 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) збирається виділити додаткові 500 мільйонів євро у вигляді кредиту для Нафтогазу України на закупівлю газу, розказав віцепрезидент ЄБРР Маттео Патроне в інтерв'ю Kyiv Post.

"Ми уже готуємо ще один пакет на 500 мільйонів для НАК, щоб покрити терміновий імпорт газу. Однак це матиме справжній ефект лише за умови суттєвого внеску донорів", - сказав він.

Додаткові гроші Україні знадобилися через інтенсивні російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

3 жовтня ворог випустив 35 ракет по газовидобувних активах Нафтогазу. Внаслідок цієї атаки вітчизняний газовидобуток в моменті впав на 60%, повідомляло видання Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Патроне сказав, що ЄБРР "надзвичайно стурбований" цими ударами.

"[Вони] завдали значних пошкоджень як державній, так і приватній енергетичній інфраструктурі, об'єктам видобутку, перероблення та транспортування газу", - сказав Патроне.

Занепокоєння було настільки серйозним, що віцепрезидент ЄБРР особисто прибув до Києва, де зустрівся з представниками Національного банку України, Міністерства фінансів і кількох інших українських міністерств.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7514
  0,1412
 0,34
EUR
 1
 48,2354
  0,1007
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3955  0,11 0,28 41,9810  0,14 0,34
EUR 48,1623  0,14 0,30 48,8519  0,19 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7700  0,02 0,05 41,8000  0,02 0,05
EUR 48,6050  0,23 0,49 48,6400  0,23 0,49

