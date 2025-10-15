Фінансові новини
- |
- 15.10.25
- |
- 13:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄБРР після російських обстрілів готовий виділити Україні ще 500 млн євро на газ
10:09 15.10.2025 |
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) збирається виділити додаткові 500 мільйонів євро у вигляді кредиту для Нафтогазу України на закупівлю газу, розказав віцепрезидент ЄБРР Маттео Патроне в інтерв'ю Kyiv Post.
"Ми уже готуємо ще один пакет на 500 мільйонів для НАК, щоб покрити терміновий імпорт газу. Однак це матиме справжній ефект лише за умови суттєвого внеску донорів", - сказав він.
Додаткові гроші Україні знадобилися через інтенсивні російські атаки на енергетичну інфраструктуру.
3 жовтня ворог випустив 35 ракет по газовидобувних активах Нафтогазу. Внаслідок цієї атаки вітчизняний газовидобуток в моменті впав на 60%, повідомляло видання Bloomberg з посиланням на власні джерела.
Патроне сказав, що ЄБРР "надзвичайно стурбований" цими ударами.
"[Вони] завдали значних пошкоджень як державній, так і приватній енергетичній інфраструктурі, об'єктам видобутку, перероблення та транспортування газу", - сказав Патроне.
Занепокоєння було настільки серйозним, що віцепрезидент ЄБРР особисто прибув до Києва, де зустрівся з представниками Національного банку України, Міністерства фінансів і кількох інших українських міністерств.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Фінляндія оголосила про приєднання до закупівель зброї у США для України
|Генштаб про повторний удар по нафтовому терміналу у Феодосії 13 жовтня: пошкоджені ще 16 резервуварів
|Трамп заявив, що предметом обговорення під час зустрічі з Зеленським в п'ятницю буде надання ракет Tomahawk
|Україна та ЄС схвалили оновлені умови торгівлі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна заявила про намір відновити виробництво гелікоптерів у партнерстві з Bell Textron
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 15.10.25
|Росія тричі за тиждень масовано атакувала газову інфраструктурі України – «Нафтогаз»
|ЄБРР після російських обстрілів готовий виділити Україні ще 500 млн євро на газ
|Перша черга проєктів Американсько-українського інвестфонду вже формується - Свириденко
|Ціни на нафту впали через надлишок пропозиції та торговельні напруження між США і Китаєм
Бізнес
|У Європі нарахували вісім «зайвих» автозаводів
|Microsoft запустив конкурс Lingua з грантами до $50 тис. на розвиток української мови в ШІ
|Акції Xiaomi різко впали після чергової смертельної аварії з електромобілем SU7
|Нобель з економіки отримали три науковці. Вони пояснили, як інновації допомагають багатіти
|Водичка замість магнітиків — на перших фотографіях Nubia Red Magic 11 Pro видно кільце водяного охолодження
|Нідерланди взяли під державний контроль виробника чипів Nexperia, який належить Китаю
|У США ухвалили закон, який посилює обмеження на експорт чипів NVIDIA та AMD до Китаю