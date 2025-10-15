Фінансові новини
15.10.25
- 12:18
RSS
мапа сайту
Перша черга проєктів Американсько-українського інвестфонду вже формується - Свириденко
09:12 15.10.2025 |
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила по завершенні зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, що Американсько-український інвестиційний фонд вже почав працювати. Про це Свириденко написала у телеграм-каналі.
"Американсько-український інвестиційний фонд відбудови вже почав працювати. Залишається ще кілька важливих рішень для повного функціонування Фонду, але вже сьогодні формується перший "пайплайн" потенційних проєктів. Зосередилися на першочергових проєктах в критичних мінералах, енергетиці, та інфраструктурі. Україна - це надійний партнер для сміливих українсько-американських бізнес-проєктів", - написала Свириденко у Телеграм.
Окрім того темою розмови, за її словами, була "співпраця заради енергетичної безпеки Європи".
"Росія має втратити будь-які важелі впливу на наших партнерів та канали заробітку грошей для продовження війни проти України. Маємо чіткі пропозиції, як це зробити спільно з міжнародними партнерами. Європейська і трансатлантична єдність тут відіграє ключову роль", - зазначила очільниця уряду України.
"Окремий акцент на санкціях. Вдячна секретарю Бессенту за позицію працювати разом з країнами G7 для тиску на агресора та інші країни, які спонсорують російські злочини через купівлю російської нафти", - наголосила Свириденко.
