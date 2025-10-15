Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

До спеціального податкового режиму Дія.City приєдналися вже понад 2 800 компаній

23:33 14.10.2025 |

Економіка

 

Резидентами Дія.City станом на 1 жовтня є понад 2 800 компаній, які прогнозовано за підсумками 2025 року сплатять 40 млрд грн податків.

Про це під час круглого столу "Дія.City: результати, виклики та перспективи" повідомила заступниця міністра цифрової трансформації з питань цифрової економіки Наталя Денікеєва, передає кореспондент Укрінформу.

«Зараз у нас більше ніж 2 800 резидентів і ми впевнено рухаємося до того, щоб у І кварталі 2026 року досягти цифри у 3 500 компаній. Загалом у компаніях-резидентах Дія.City працюють більш як 127 тисяч спеціалістів, 67% з яких - на трудових договорах, тобто офіційно оформлені у штат», - розповіла Денікеєва.

Водночас голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підкреслив, що кількість IT-компаній, що обрали для резидентства Дія.City, виявилася удвічі меншою за очікування, коли спецрежим створювався.

«Це менше вдвічі, ніж те, на що ми розраховували. До того ж зараз цей режим розширений не тільки для класичних ІТ-компаній, тут зареєстровані бізнеси, що працюють у сфері оборонних технологій, з виготовлення протезів тощо. Разом з тим ми все-таки бачимо у цьому правовому режимі потенціал і хочемо, щоб він розвивався. Попри те, що його перспективи неоднозначно оцінюють наші партнери», - зазначив депутат.

За словами заступниці міністра, серед усіх зареєстрованих компаній тільки 363 представляють сектор defense tech. Щотижня до простору приєднується в середньому по 70 компаній і більшість з них представляють класичний ІТ-сектор. Наразі у Дія.City зареєстровані 80% зі 150 найбільших представників галузі, проте ще залишається значна кількість ФОПів, які не поспішають ставати його резидентами.

«Ми розуміємо, в який час ми живемо, так виходить, що компаніям складно структуруватися, тому юридичних осіб у нас, на жаль, набагато більше, ніж резидентів Дія.City, і цей факт треба враховувати», - додала Денікеєва.

Позаяк за минулий рік учасники Дія.City сплатили понад 18,2 млрд грн податків. Цього року очікуються надходження до бюджету на рівні 40 млрд грн. А у 2026 році, за прогнозами Мінцифри, - до 55 млрд грн.

«За нашими підрахунками, зростання податкових надходжень у 1,25 раза випереджає зростання кількості як резидентів, так і спеціалістів. І ми вважаємо цей показник досить важливим і сподіваємось на продовження позитивної динаміки», - зазначила заступниця міністра.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7514
  0,1412
 0,34
EUR
 1
 48,2354
  0,1007
 0,21

Курс обміну валют на вчора, 10:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2807  0,03 0,06 41,8407  0,01 0,02
EUR 48,0183  0,03 0,06 48,6640  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7900  0,11 0,26 41,8200  0,11 0,26
EUR 48,3700  0,12 0,25 48,4050  0,13 0,26

