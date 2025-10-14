Фінансові новини
Єдиний податок: з початку року надходження до місцевих бюджетів зросли на 11,4%
18:37 14.10.2025 |
За січень - вересень підприємці сплатили майже 55,9 млрд грн єдиного податку - на 11,4% більше, ніж за відповідний період торік.
Як передає Укрінформ, про це повідомила Державна податкова служба.
"За 9 місяців цього року до місцевих бюджетів надійшло майже 55,9 млрд грн єдиного податку. Порівняно з відповідним періодом минулого року це більше на 11,4%, або +5,7 млрд грн", - ідеться в повідомленні.
Найбільші суми єдиного податку сплачено до бюджетів у Києві - 11,8 млрд грн, на Дніпропетровщині - майже 5 млрд грн та Львівщині - 4,6 млрд грн.
У ДПС принагідно нагадали, що платники єдиного податку сплачують і військовий збір.
