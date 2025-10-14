Авторизация

Єдиний податок: з початку року надходження до місцевих бюджетів зросли на 11,4%

18:37 14.10.2025 |

Економіка

 

За січень - вересень підприємці сплатили майже 55,9 млрд грн єдиного податку - на 11,4% більше, ніж за відповідний період торік.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Державна податкова служба.

"За 9 місяців цього року до місцевих бюджетів надійшло майже 55,9 млрд грн єдиного податку. Порівняно з відповідним періодом минулого року це більше на 11,4%, або +5,7 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

Найбільші суми єдиного податку сплачено до бюджетів у Києві - 11,8 млрд грн, на Дніпропетровщині - майже 5 млрд грн та Львівщині - 4,6 млрд грн.

У ДПС принагідно нагадали, що платники єдиного податку сплачують і військовий збір.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7514
  0,1412
 0,34
EUR
 1
 48,2354
  0,1007
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2807  0,03 0,06 41,8407  0,01 0,02
EUR 48,0183  0,03 0,06 48,6640  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7900  0,11 0,26 41,8200  0,11 0,26
EUR 48,3700  0,12 0,25 48,4050  0,13 0,26

Бізнес