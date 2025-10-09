Фінансові новини
Кабмін розширив нацперелік основних лікарських засобів
Кабінет міністрів розширив національний перелік основних лікарських засобів на 27 нових препаратів, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
"До списку додано 27 нових препаратів, які входять до базового переліку, рекомендованого ВООЗ. Оновлений перелік охоплює препарати для лікування серцево-судинних захворювань, дисліпідемії, хвороб ендокринної системи, розладів психічного здоров'я та протигрибкові засоби", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у середу.
За її словами, наступним кроком стане їх включення до програми "Доступні ліки" у 2026 році, що розширить доступ пацієнтів до сучасних і безпечних медикаментів у лікуванні найбільш поширених хвороб та наблизить українські стандарти лікування до міжнародних.
"Він також узгоджений з підготовкою до запуску програми Національного скринінгу здоровʼя, коли всі українці віком від 40 років зможуть безкоштовно проходити профілактичні медогляди", - додала прем'єр.
Як повідомлялося, 2 вересня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що для проходження профілактичного медичного огляду (чекапу) українці старше 40 років отримуватимуть гроші на віртуальну картку.
