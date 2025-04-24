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АНАЛІТИКА

Україна та власники ВВП-варрантів безрезультатно обмінялися варіантами їх реструктуризації

14:26 24.04.2025 |

Економіка

 

Уряд України в період з 15 квітня 2025 року по 23 квітня 2025 року провели зустріч з окремими членами спеціального комітету власників ВВП-варрантів і обмінялися пропозиціями щодо реструктуризації зобов'язань за ними, але кожна сторона відмовилися прийняти пропозицію іншої.

"Україна має намір продовжувати взаємодію з власниками варрантів та розглянути всі доступні варіанти реструктуризації варрантів", - ідеться у біржовому повідомленні України у четвер.

В ньому нагадується, що ці варіанти мають відповідати меті відновлення боргової стійкості відповідно до Програми розширеного фінансування МВФ; зобов'язанням України, взятим у рамках реструктуризації єврооблігацій у серпні 2024 року, щодо забезпечення належного розподілу тягаря за всіма комерційними вимогами в межах периметру реструктуризації та урядового мораторію, затвердженого 27 серпня 2024 року, на виплати за варрантами, починаючи з 31 травня 2025 року і після цієї дати, аж до завершення реструктуризації варрантів.

Зазначається, що в спецкомітет від України увійшли її юридичні та фінансові радники - White & Case LLP та Rothschild & Co, відповідно, а від власників - юридичний радник Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP та фінансовий радник - PJT Partners (UK) Ltd.

Перед зустріччю Україна надала власникам свої пропозиції, які ті відхили та направили Україні зустрічну пропозицію. Україна своєю чергою зазначила, що не може прийняти цю пропозицію і відмовилася робити будь-які подальші у вищезгаданий період часу.

У повідомленні зазначається, що пропозиція України містила два варіанти. Перший передбачав обмін ВВП-варрантів на єврооблігації, випущені у рамках їх реструктуризації у 2024 році, з коефіцієнтом 1,35 (ВВП-варранти випущені на суму умовного номіналу $3,239 млрд).

Другий варіант передбачав відмову від платежів за ВВП-варрантами у 2025-2028 роки (за зростання економіки вище 3% у 2023-2026 роки) та зміну колл-опціону. Остання передбачала перенесення його на 31 травня 2029 року та зміну ціни викупу із поступовим підвищенням: 85% від умовного номіналу до 31 травня 2027 року, 90% - до 31 травня 2028 року та 100% до 31 травня 2029 року. Окрім того в цьому варіанті власники ВВП-варрантів ще б отримали би єврооблігації України, випущені у рамках їх реструктуризації у 2024 році, с коефіцієнтом 0,366.

При цьому власникам ВВП-варрантів дозволялося вибирати між цими варіантами.

Своєю чергою вони у зустрічній пропозиції запропонували Україні сплатити цього року 75% платежу за зростання ВВП 2023 року, або $406 млн з $542 млн, а на решту суми випустити облігації С із погашенням у лютому 2029 року та купоном 7,75%. Зазначається, що ці розрахунки зроблено з урахуванням того, що в обігу не в Україні знаходяться ВВП-варранти на умовну номінальну суму $2,635 млрд, тоді як решту раніше викупив Мінфін України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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