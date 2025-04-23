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АНАЛІТИКА

Супутники для фронту: з 2026 року Україна запустить космічну програму з партнерами

 

Україна з 2026 року почне спільну розробку супутників для оборонних потреб разом із міжнародними партнерами. Відповідні плани передбачені десятирічною дорожньою картою Міністерства оборони.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Чорногоренко. До початку розробки супутників Україна має пройти три ключові етапи: провести аудит наявної космічної інфраструктури, визначити критичні потреби та сформувати стратегічні документи. Ці кроки заплановані на 2025-2026 роки.

Починаючи з 2026-го, Україна працюватиме над створенням супутників разом із партнерами, а також формуватиме систему космічної ситуаційної обізнаності для інтеграції в оборонні технології. Кінцева мета - до 2035 року створити повноцінне супутникове угруповання, що забезпечуватиме оперативну аналітику і стане частиною глобальних безпекових проєктів.

Супутники для фронту: з 2026 року Україна запустить космічну програму з партнерами

 Дорожня мапа Міноборони України. Ілюстрація: Militarnyi

Словом, для реалізації цієї дорожньої мапи наприкінці березня в Міноборони створили Управління космічної політики.

«Воно збере в одному місці всіх стейкхолдерів, що займаються космосом, та об'єднає їхні зусилля. Йдеться про космічні підприємства, міжнародних партнерів, комерційні компанії, наукову спільноту і, звісно, сили оборони», - пояснила вона.

Управління працюватиме за трьома напрямами: законодавча база, технологічна експертиза та координація космічної підтримки.

Нагадаємо також, у жовтні 2022 року уряди України й Чехії домовилися про створення оборонного кластера. У його межах розпочато спільний супутниковий проєкт. Один із його ключових компонентів - супутник Drak, який розробляється спеціально для ЗСУ компаніями чеського Brno Space Cluster у співпраці з українськими фахівцями. Інтегратором проєкту виступає чеська TRL Space.
За матеріалами: gagadget.com
 

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