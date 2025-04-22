Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Лише 6% IT-спеціалістів в Україні заробляють понад $6000

10:44 22.04.2025 |

Економіка

 

Найбільше IT-фахівців в Україні мають зарплату у діапазоні від $1000 до $2000, таких майже чверть. Далі йдуть спеціалісти, що заробляють від двох до трьох тисяч - їх майже 20%, а от зарплату вище $6000 мають лише 9%. Про це йдеться у новому звіті від DOU.

IT-спеціалісти, що перебувають за кордоном, мають вищі зарплати. Лише 35% з тих, хто перебуває за межами України, заробляють до $3000, у всіх решта зарплата вища. Зокрема 19% заробляють понад $6000.

Лише 6% IT-спеціалістів в Україні заробляють понад $6000

 

Різниця між технічними та нетехнічними IT працівниками, як-от HR, рекрутинг, маркетинг, продажі та інші, є відчутною. В Україні 65% нетехнічних фахівців отримують до $2000, у той час, як у технічних цей показник 33%. За кордоном до двох тисяч отримують 43% нетехнічних спеціалістів та 16% технічних.

Серед не технічних IT-фахівців зарплату у сумі понад $6000 мають лише 1% працівників, водночас за кордоном їх 6%. В Україні лише 15% нетехнічних фахівців мають зарплату вище $3000. За кордоном вищу зарплату у сумі $5000 мають 9%.

Найвищі зарплати в IT фахівців у США, 26% з них заробляють понад $10 000, в Україні та Європі такі зарплати є рідкістю та їх отримують лише 1-3% працівників. У Канаді зарплати теж вищі, ніж в Європі, але все ж нижчі ніж у США. 24% українців у Канаді заробляють понад $6000 "чистими", а 6% - понад $10 000.

Лише 6% IT-спеціалістів в Україні заробляють понад $6000

 

Щодо Європи, то найвищі "чисті" зарплати у Великій Британії, Іспанії, Португалії, Хорватії та Словаччині. Близько 20% IT фахівців у цих країнах заробляють понад $6000. У Німеччині, Румунії, Болгарії та Чехії понад $6000 заробляє від 9% до 14%.

10% розробників в Україні мають зарплату від $6200, а за кордоном - від $7480. Back-end розробники мають вищі зарплати як в Україні, так із за кордоном, а Front-end - нижчі. Найоплачуваніші AQA мають від $5280, Manual QA - від $3300. Загалом за кордоном тестувальники мають на 13% вищі зарплати, ніж в Україні.

Фахівці у Tech Leadership, що включає такі ролі як CTO, Head/Director of Engineering та інші, мають від $12 500. В General Leadersip, як-от CEO, засновник та інші, мають від $18 800, а Tech Leadership - $13 400.

Найбільша різниця у зарплатах між Україною та іншими країнами є у фахівців з продажів та General Leadership, де за кордоном вони можуть заробити вдвічі більше. З іншої сторони Tech Leadership, Project та Product Management, а також Art & Animation, мають мінімальну різницю, де закордоном вони вищі лише на 4-8%.

Лише 6% IT-спеціалістів в Україні заробляють понад $6000

 

Новачки в IT сфері, яким пощастило, можуть розраховувати на зарплату у розмірі $1000, стільки заробляє 10% з фахівців з досвідом до року. За кордоном цих 10% мають $2000 або більше. Серед досвідчених спеціалістів, то тут різниця менша, але разом з тим в Україні найоплачуваніші працівники з досвідом понад 5 років мають на 15% менше, ніж за кордоном.

Стартові зарплати у нетехнічних напрямах можуть бути вищими, ніж у технічних. Зокрема в Україні найоплачуваніші нетехнічні фахівці з досвідом до року мають від $1200. З досвідом ця ситуація змінюється, адже після трьох років технічні фахівці в Україні мають на третину вищі зарплати, ніж не технічні. За кордоном ця різниця складає чверть.

За матеріалами: mezha.media
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3785
  0,0170
 0,04
EUR
 1
 47,7653
  0,7400
 1,57

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8464  0,02 0,05 41,5640  0,04 0,10
EUR 47,0140  0,29 0,61 48,0148  0,23 0,49

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5300  0,21 0,51 41,5450  0,20 0,50
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес