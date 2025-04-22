Лише 6% IT-спеціалістів в Україні заробляють понад $6000

Найбільше IT-фахівців в Україні мають зарплату у діапазоні від $1000 до $2000, таких майже чверть. Далі йдуть спеціалісти, що заробляють від двох до трьох тисяч - їх майже 20%, а от зарплату вище $6000 мають лише 9%. Про це йдеться у новому звіті від DOU.

IT-спеціалісти, що перебувають за кордоном, мають вищі зарплати. Лише 35% з тих, хто перебуває за межами України, заробляють до $3000, у всіх решта зарплата вища. Зокрема 19% заробляють понад $6000.

Різниця між технічними та нетехнічними IT працівниками, як-от HR, рекрутинг, маркетинг, продажі та інші, є відчутною. В Україні 65% нетехнічних фахівців отримують до $2000, у той час, як у технічних цей показник 33%. За кордоном до двох тисяч отримують 43% нетехнічних спеціалістів та 16% технічних.

Серед не технічних IT-фахівців зарплату у сумі понад $6000 мають лише 1% працівників, водночас за кордоном їх 6%. В Україні лише 15% нетехнічних фахівців мають зарплату вище $3000. За кордоном вищу зарплату у сумі $5000 мають 9%.

Найвищі зарплати в IT фахівців у США, 26% з них заробляють понад $10 000, в Україні та Європі такі зарплати є рідкістю та їх отримують лише 1-3% працівників. У Канаді зарплати теж вищі, ніж в Європі, але все ж нижчі ніж у США. 24% українців у Канаді заробляють понад $6000 "чистими", а 6% - понад $10 000.

Щодо Європи, то найвищі "чисті" зарплати у Великій Британії, Іспанії, Португалії, Хорватії та Словаччині. Близько 20% IT фахівців у цих країнах заробляють понад $6000. У Німеччині, Румунії, Болгарії та Чехії понад $6000 заробляє від 9% до 14%.

10% розробників в Україні мають зарплату від $6200, а за кордоном - від $7480. Back-end розробники мають вищі зарплати як в Україні, так із за кордоном, а Front-end - нижчі. Найоплачуваніші AQA мають від $5280, Manual QA - від $3300. Загалом за кордоном тестувальники мають на 13% вищі зарплати, ніж в Україні.

Фахівці у Tech Leadership, що включає такі ролі як CTO, Head/Director of Engineering та інші, мають від $12 500. В General Leadersip, як-от CEO, засновник та інші, мають від $18 800, а Tech Leadership - $13 400.

Найбільша різниця у зарплатах між Україною та іншими країнами є у фахівців з продажів та General Leadership, де за кордоном вони можуть заробити вдвічі більше. З іншої сторони Tech Leadership, Project та Product Management, а також Art & Animation, мають мінімальну різницю, де закордоном вони вищі лише на 4-8%.

Новачки в IT сфері, яким пощастило, можуть розраховувати на зарплату у розмірі $1000, стільки заробляє 10% з фахівців з досвідом до року. За кордоном цих 10% мають $2000 або більше. Серед досвідчених спеціалістів, то тут різниця менша, але разом з тим в Україні найоплачуваніші працівники з досвідом понад 5 років мають на 15% менше, ніж за кордоном.

Стартові зарплати у нетехнічних напрямах можуть бути вищими, ніж у технічних. Зокрема в Україні найоплачуваніші нетехнічні фахівці з досвідом до року мають від $1200. З досвідом ця ситуація змінюється, адже після трьох років технічні фахівці в Україні мають на третину вищі зарплати, ніж не технічні. За кордоном ця різниця складає чверть.