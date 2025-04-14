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АНАЛІТИКА

Україна у 22 рази збільшила виробництво Deep Strike-дронів, виготовлення засобів РЕБ зросло у 340 разів - Сметанін

09:18 14.04.2025 |

Економіка

 

Україна у 2024 році у 22 рази збільшили виробництво DeepStrike-дронів порівняно з 2022 роком, виробництво засобів радіоелектронної боротьби зросло у 340 разів, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

"Щодо Deep Strike - ми зросли у 22 рази минулого року. На цей рік у плані стійкості, якого було презентовано Верховній Раді, маємо заадання виробити 30 тис. протягом року. Зараз ми перебуваємо у графіку виробництва. Це показник буде досягнутой цього року", - сказав він на брифінгу "Українська зброя 2024".

Також міністр зазначив, що виробництво засобів РЕБ в Україні зросло у 340 разів у 2024 році, а наземних роботизованих комплексів вироблено в 15 разів більше, ніж у 2023 році.

"Це один з game changer буде на цей рік. Ми маємо забезпечити роботизацію наших військ", - заявив Сметанін.

Щодо FPV-дронів, повідомив міністр, то Україна виробила 2,2 млн од. за минулий рік, цього року українські виробники ще більше наростили обсяги.

"Як країна ми можемо зараз виготовити близько до 10 млн FPV-дронів. Найголовніше тут не є зростання, а локалізація компонентів, які на сьогодні вже виробляються на території України", - підкреслив він.

Окремо Сметанін зазначив, що у напрямі ракетного озброєння в Україні минулого року з'явилося багато нових зразків озброєння, зокрема йдеться про ракети-дрони: "Паляниця", "Пекло", "Рута", "Барс".

"Якщо позаминулого року ми мали лише одну крилату ракету, можливість виробляти як країна - це була ракета "Нептун"... Минулого року в нас з'явилося багато нових виробів, які забезпечили обсяг виробництва у 8 разів більший, ніж у 2023 році", - наголосив він.

Говорячи про боєприпаси, очільник Мінстратегпрому повідомив, що минулого року було вироблено 2,4 млн од. мінометних та артилерійських пострілів. "Зросли у 2,4 раза", - додав він.

Крім того, з'явилися інновації щодо САУ "Богдана".

"В нас з'явилася нова версія - причіпна "Богдана". На сьогодні ми виробляємо більше, самохідних та причіпних артустановок, ніж усі разом країни вільного світу. Ми зросли минулого року утричі", - зауважив Сметанін.

Так, минулого року в Україні з'явилося 324 нових продукти, що пройшли кодифікацію.

За словами Сметаніна, на сьогодні Україна завантажена по виробництву близько на 50%. "За потреби військових ми можемо ще додатково збільшити обсяги виробництва", - наголосив він.

"Наш ВВП зріс у 2024 році на 3,9%, оборонка з цього росту дала рівно третину - 1,27% росту українського ВВП", - повідомив міністр.

За інформацією Мінстратегпрому, минулого року Україна мали всередині країни 718 виробників ОВТ. На сьогодні приватні виробники мають більшість підприємств на території України. Всього 13% виробників мають державну форму власності.

"Минулого року 52% всього озброєння і військової техніки виробили саме приватні виробники, який на сьогодні мають більшу спроможність виробництва, ніж державний ОПК. Хоча він також продовжував зростати минулого року", - повідомив Сметанін.

На сьогодні в "оборонці" працює більше 300 тис. людей, залучених до виробництва, проєктування, модернізації, ремонту ОВТ.

Фактично торік було вироблено озброєння і військової техніки на 9 млрд доларів США.На цей рік, як зазначив міністр, "ми вже бачимо зростання - маємо спроможність на кінець року досягти обсягів виробництва озброєння і військової техніки всередині України на $35 млрд".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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