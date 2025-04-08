ICU знизила прогноз зростання ВВП в Україні з 3,4% до 3% в 2025р

Інвестиційна група ICU вважає прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні на рівні 3,4% в 2025 році дещо оптимістичним, тому знизила його на 0,4 відсоткового пункту (в.п.) - до 3%.

Згідно з повідомленням на сайті інвестгрупи, економічне зростання країни торік значно послабилося через різке падінням урожаю (що вплинуло як на сільське господарство, так і на харчову промисловість) - реальний ВВП зріс на 2,9%, а також на ньому позначилося зниження державного споживання у зв'язку зі скороченням дефіциту державного бюджету до 24% ВВП порівняно з 27% роком раніше.

"Виробництво в сільському господарстві має значно зрости цього року, якщо не повторяться несприятливі погодні умови, проте скорочення державних видатків (відносно ВВП) буде й надалі стримувати відновлення економіки. Ми вважаємо, що наш попередній прогноз зростання ВВП у 2025 році на 3.4% є дещо оптимістичним, тож ми понижуємо його до 3,0%", - пояснили в ICU.

Ба більше, в інвестгрупі не очікують значного прискорення темпів відновлення економіки й наступного року, якщо різко не покращиться безпекова ситуація.

"З огляду на це ми вважаємо, що дуже малоймовірним є збільшення номіналу єврооблігацій серії В, оскільки реальний ВВП навряд чи перетне у 2028 році порогове значення, зафіксоване в умовах емісії паперів", - додається в публікації.

Щодо економічних результатів 2024 року, в ICU зазначили, що економіка залишалася вкрай залежною від видатків державного сектору: його частка в споживанні складала 38% - це значно вище, ніж 18% у 2021 році. У розрізі секторів державне управління (в т.ч. оборона) мало значно більшу частку порівняно з довоєнним роком - 20% проти 6% у 2021-му.

Зазначається, що єдиною складовою попиту, яка мала значний позитивний внесок в економічне зростання, було приватне споживання домогосподарств, котре зросло на 6,8% (хоча темпи й сповільнилися до 4,2% у четвертому кварталі), що стало можливим завдяки стрімкому зростанню заробітних плат у приватному секторі. Валове нагромадження основного капіталу також мало позитивний, проте значно менш помітний внесок до економічного зростання. Водночас внесок державного споживання та чистого експорту до ВВП був від'ємним. За виробничими секторами скорочення виробництва у сільському господарстві на 7,3% мало найбільш негативний вплив на економіку.

Наголошується, що дещо несподівано спостерігалося скорочення доданої вартості й у торгівлі попри значне зростання приватного споживання. Також знизилися обсяги виробництва в постачанні електроенергії через руйнування інфраструктури внаслідок російських обстрілів. Виробництво в усіх інших секторах минулого року зросло.

Як повідомлялося, також погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025 році і Світовий банк (СБ) в "Глобальних економічних перспективах", опублікованих в січні - з 6,5% у червневому звіті до 2% , проте поліпшив його на 2026 рік до 7% з 5,1%.

МВФ під час сьомого перегляду програми розширеного фінансування теж зменшив прогноз. Через дедалі жорсткішу ситуацію на ринку праці, вплив атак на енергетичну інфраструктуру та збереження невизначеності щодо подальшого розвитку війни зростання ВВП в оновленій програмі прогнозується на 2-3% в 2025 році (на 0,5 в.п. менше за попередній прогноз), на 4,5% в 2026 році та на 4,8% в 2027-му.

НБУ наприкінці січня погіршив прогноз зростання ВВП в поточному році до 3,6% з 4,3% у попередньому жовтневому макроекономічному прогнозі.

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (IЕД) на початку січня в річному звіті очікував зростання української економіки на рівні 3%.

Втім, "Київська школа економіки" (КШЕ, KSE) в січневому макропрогнозі зберегли оцінку зростання реального ВВП цього року на рівні 3,6%, як було в їхньому жовтневому макропрогнозі.