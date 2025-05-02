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Кабмін визначив параметри роботи нового регулятора азартних ігор
17:20 02.05.2025 |
Кабінет Міністрів України затвердив, як працюватиме державне агентство "ПлейСіті", створене на заміну Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, та чим воно займатиметься.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової транспормації.
"Мета агентства - навести лад у сфері грального бізнесу та збільшити податкові надходження до бюджету", - зазначили у відомстві.
Основні завдання "ПлейСіті":
* контроль ринку азартних ігор через онлайн-моніторинг,
* прозора видача ліцензій,
* виявлення та закриття нелегальних казино, штрафи за порушення умов ліцензії,
* нагляд за проведенням держлотерей,
* захист прав гравців і зменшення ігрової залежності,
* ведення реєстрів, публікація відкритих даних і щорічна звітність.
"Наступний крок - затвердження структури агентства та формування команди. Старт роботи "ПлейСіті" відбудеться після відповідного рішення уряду", - додали в Мінцифри.
Нагадаємо, 21 березня цього року Кабмін створив нове державне агентство ПлейСіті, яке реалізуватиме політики у сфері азартних ігор та лотереї. Це центральний орган виконавчої влади, діяльність якого координуватиметься урядом через Мінцифри.
На початку квітня Кабінет Міністрів призначив очільника новоствореного держпідприємства "ПлейСіті", яке регулюватиме сферу азартних ігор та лотереї в Україні. Ним став Геннадій Новіков.
У січні президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9256-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей".
Зокрема, закон мав ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор (КРАІЛ), а замість неї запустити в роботу новий уповноважений орган.
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