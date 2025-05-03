Мінекономіки ініціює розширення локалізації на прохання виробників

Міністерство економіки України та комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку вперше застосували передбачену законом процедуру розширення переліку товарів, на які поширюється вимога локалізації. Про це повідомила пресслужба міністерства.

Заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський назвав цей крок історичною подією для політики "Зроблено в Україні".

Підставою для ініціативи стали звернення українських виробників 25 видів продукції, які висловили бажання долучитися до політики локалізації. Ця програма дає змогу підприємствам продавати продукцію, повністю чи частково виготовлену в Україні, через систему держзакупівель Prozorro.

Зараз вимога локалізації стосується 103 товарів із чотирьох напрямів машинобудування: залізничний транспорт, міський транспорт, комунальна техніка та енергетичне обладнання.

Локалізацію буде розширено на 25 товарів у таких категоріях:

→ машинобудування, зокрема ліфти, трактори тощо;

→ товари легкої промисловості, зокрема спецодяг і військова форма;

→ освітлювальні прилади, кабелі, світлофори;

→ металоконструкції та труби великого діаметра.

Вимога локалізації не поширюється на товари, вироблені в країнах-учасницях угоди СОТ про державні закупівлі (GPA), зокрема в країнах ЄС, США, Японії, Південній Кореї, Великій Британії та інших.

Довідка

Локалізація в публічних закупівлях - це вимога до мінімальної частки українського складника у вартості товарів, що закуповуються за бюджетні кошти.

У липні 2022 року набули чинності зміни до закону про публічні закупівлі, які поступово збільшують вимогу щодо локалізації. Протягом 10 років вона має зрости з 10% до 40%. У 2025 році рівень локалізації має становити не менш ніж 25%.