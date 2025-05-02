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Міністерство довкілля перевірить власників «сплячих» ліцензій
17:42 02.05.2025 |
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів сформувало перелік виданих ліцензій, видобуток по яких не розпочався протягом останніх 10 років, і чекає на відновлення дозволу на здійснення перевірок.
Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявила міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
«Питання «сплячих» ліцензій є величезною проблемою розвитку галузі. Спільно з Держгеонадра і Держгеоконтролем ми провели аналіз і оцінку всіх виданих ліцензій і робіт, які ведуться по них. У нас вже сформовані списки тих, де за останні 10 років так і не почалися роботи або видобуто менше 1%. Це і твердих, і по нафтогазових копалинах», - сказала Гринчук.
Вона також додала, що наразі ведеться робота над тим, щоб повернути планові перевірки підприємств і почати «ефективно боротися з умовно «сплячими» ліцензіями», через які нема можливості використовувати потенціал родовищ. Водночас міністерство ініціює проведення позапланових перевірок власників спецдозволів, щоб «приймати відповідні рішення щодо продовження чи анулювання ліцензій згідно з чинним законодавством».
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