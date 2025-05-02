Рада ратифікувала рішення комітету Регіональної конвенції про Пан-Євро-середземноморські преференційні правила походження

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №0307 про ратифікацію рішення спільного комітету Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження від 12 грудня 2024 року щодо змін до рішення №1/2023 спільного комітету для включення до змін до Регіональної конвенції про преференційні правила походження, що застосовуються з 1 січня 2025 року, повідомила Державна митна служба України.

В ДМС нагадали, що з 1 січня 2025 року Україна приєдналася до оновленої Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження, яка створює сприятливі умови для безмитного доступу українських товарів на ринок Європейського Союзу й передбачає для вітчизняних експортерів можливість участі у міжнародному ланцюгу переробки товарів підприємствами ЄС.

Оновлена Конвенція ПЄМ передбачає надання суттєвих переваг і спрощень потенційним експортерам преференційних товарів українського походження у порівнянні з первинною редакцією Конвенції, зокрема, щодо критеріїв (умов) отримання статусу преференційного походження, спрощення документального підтвердження їх походження, збільшення терміну дії преференційних документів, лібералізації механізму надання статусу уповноваженого експортера, можливості подрібнення партій товарів у країні транзиту.

Ратифікація цього рішення є важливим кроком для забезпечення плавного переходу до нових правил походження в рамках Конвенції, що дозволить бізнесу до кінця 2025 року перейти на нові правила та зберегти функціонування торговельних потоків у межах зони вільної торгівлі з державами-учасницями Конвенції ПЄМ.