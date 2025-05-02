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Уряд затвердив угоду з Японією, яка дозволить отримати близько $3 млрд, забезпечених доходами від заморожених активів РФ - Шмигаль
22:59 02.05.2025 |
Кабінет міністрів України затвердив угоду з Японією, яка дозволить отримати близько $3 млрд у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Ці кошти будуть забезпечені доходами від заморожених російських активів та спрямовані на пріоритетні видатки бюджету, відбудову й розвиток України. Загалом у межах цього механізму Україна залучить 50 млрд доларів", - написав Шмигаль в Телеграм.
Він подякував партнерам з країн "Великої сімки" (G7) та Європейського союзу "за створення інструменту, який змушує Росію платити за завдані збитки". "Розраховуємо, що всі знерухомлені активи агресора будуть конфісковані й спрямовані на відбудову України", - додав Шмигаль.
Як повідомлялося, у березні та на початку квітня Європейський Союз двічі перераховував Україні про EUR1 млрд у межах ініціативи ERA, а на початку січня - EUR3 млрд із запланованих EUR18 млрд. Також у межах ініціативи ERA Велика Британія двічі перераховувала Україні по GBP752 млн (EUR 873 млн), а загалом планує переразувати GBP2,26 млрд (EUR 2,62 млрд). Також Україна вже отримала CAD2,5 млрд (близько $1,7 млрд) у межах ініціативи ERA від Канади, яка загалом планує передати CAD5 млрд.
Мінфін США ще у грудні 2024 року повідомив про рішення виділити Україні $20 млрд у рамках ініціативи G7 про виділення Україні $50 млрд за рахунок доходів від заморожених російських активів.
Японія заявляла про намір передати України JPY471,9 млрд (приблизно $3,1 млрд).
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