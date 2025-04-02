Хто контролює українські надра - дослідження від YouControl

Право на користування надрами в Україні мають 2268 компаній та 78 фізичних осіб. У структурі власності юросіб присутні представники 51 країни. Про це йдеться в дослідженні R&D центру української компанії YouControl. Аналітики проаналізували перелік спеціальних дозволів на користування надрами Державної служби геології та надр України та з'ясували, що загалом всі компанії та фізособи, які мають право користування надрами в Україні, володіють 3 482 чинними спеціальними дозволами на користування надрами.

Концентрація дозволів на користування надрами в одних руках

Більшість компаній мають лише один дозвіл, але є й такі, що володіють десятками або сотнями. Наприклад, державні АТ "Укргазвидобування" має 213 дозволів, а ПАТ "Укрнафта" - 89. Деякі компанії YouControl не зміг точно ідентифікувати через відсутність кодів ЄДРПОУ у списку.

Зокрема, 502 компанії з цього переліку входять до 255 корпоративних груп, згідно з аналітичною системою YouControl. Деякі підприємства одночасно належать до кількох груп, а в складі найбільших із них є по кілька компаній із відповідними спецдозволами. Зокрема, понад 10 таких підприємств мають СКМ (13), "Смарт-холдинг" (17), "Західнадрасервіс" (13), "Істван" (12) та АТБ (11).

Українські надра контролюють й іноземці

У дослідженні також йдеться про те, що співвласниками 351 компанії з 2109 є юридичні чи фізичні особи з місцем реєстрації чи громадянством в інших країнах. У структурі власності цих компаній представники з 51 країни світу. Серед учасників, акціонерів чи бенефіціарів деяких з них можуть бути компанії чи фізичні особи із кількох іноземних країн одночасно. Найбільше серед співвласників компаній, що мають спецдозволи на користування надрами, представників Кіпру (137), Нідерландів (34), Швейцарії (24), Великобританії (23), Німеччини (21), Чехії (16), США (14), Туреччини та Сейшельських о-вів (по 13), Австрії (12) і Белізу (10).

Критичні копалини видобувати в Україні мають право 39 компаній

Згідно з даними аналізу переліку спеціальних дозволів на користування надрами (у тому числі на користування нафтогазоносними надрами), спеціальні дозволи на користування 16 з 50 критичних корисних копалин в Україні мають 39 компаній. При цьому деякі компанії мають спецдозволи на користування одразу кількох критичних мінеральних ресурсів. Аналіз даних 39 юридичних осіб показав, що 10 із них перебувають у держвласності. Серед них сім компаній мають спецдозволи на користування мінералом германієм.

Серед переліку компаній, які мають право видобувати критичні копалини в Україні, зокрема є ТОВ "Демурінський ГЗК", яке отримало право на видобуток кількох критичних мінералів, зокрема ванадію, ніобію, скандію та інших, став державним з березня 2023 року. До того бенефіціаром компанії був росіянин Михайло Шелков, який знаходиться під санкціями РНБО.

Ще одна державна компанія, АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", має спецдозвіл на користування 5 із 50 критичних мінеральних ресурсів. У жовтні 2024 року держпакет акцій цієї компанії на аукціоні придбав ТОВ Цемін Україна, що входить до корпоративної групи "Нексол Холдінг". Діяльність групи охоплює нафтогазову, телекомунікаційну, високотехнологічну та будівельну галузі. Серед активів цієї групи оператор мобільного зв'язку Vodafone Україна, телеком-оператор Vega та інші.

Право на користування копалинами, що містять титан, ванадій, скандій та цирконій мають 3 компанії з групи підсанкційного бізнесмена Дмитра Фірташа з "Груп ДФ".

Три компанії зі спецдозволом на користування германієм входять до складу корпоративної групи СКМ.

Ключова особа корпоративної групи АТБ Геннадій Буткевич є бенефіціаром компаній, які мають право видобувати графіт, цинк, берилій, титан, цирконій.

Спецдозвіл на користування титановими та цирконієвими рудами має ТОВ ВКФ "ВЕЛТА", що входить до однойменної корпоративної групи Велта, ключовою особою якої є Андрій Бродський.

Єдина юрособа, що має дозвіл на користування літієвими рудами - ТОВ Укрлітійвидобування. Бенефіціаром компанії виступає Сергій Табалов, що за даними YouControl, є сином екснародного депутата від партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Олександра Табалова.

Дослідження т YouControl також показує, що ТОВ "Спис Україна" зі складу корпоративної групи з турецьким іноземним капіталом "ОНУР", що активно працює над будівництвом доріг в Україні, має спецдозвіл на користування графітом і ніобієвими рудами.

Як проводилося дослідження?

З початком повномасштабного вторгнення доступ до даних щодо покладів корисних копалин та дані про ліцензії на їхній видобуток був закритий. Водночас на порталі відкритих даних оприлюднений перелік спеціальних дозволів на користування надрами (у тому числі на користування нафтогазоносними надрами), що містить дані про спеціальні дозволи на користування із зазначенням власника, назви корисної копалини, строків видачі та завершення.

Щоб сформувати вибірку важливих надр та їхніх користувачів, фахівці YouControl взяли за основу список критичних корисних копалин з 50 мінеральних ресурсів, що опублікувала Геологічна служба США (USGS) у 2022 році. За інформацією USGS, мінеральні ресурси з переліку, від алюмінію до цирконію, "відіграють значну роль у національній безпеці, економіці, розвитку відновлюваної енергетики та інфраструктури". Як пояснюють в YouControl, список критичних корисних копалин було визначено з використанням найсучасніших наукових методів оцінки критичності корисних копалин.