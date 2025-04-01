Концепцію використання деперсоніфікованих даних платників податків розроблено, її має бути введено до кінця 2026р - МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вже розробив концепцію використання податковими органами деперсоніфікованих даних про українських платників податків і планує запровадити її до кінця 2026 року, як це зазначено в Національний стратегії доходів, йдеться в матеріалах оновленої програми розширеного фінансування EFF з МВФ.

Як повідомляється, концепцію розроблено для забезпечення конфіденційністі та захисту даних у системах Державної податковой служби (і тому числі інформації, отриманої від платників податків та податкових агентів).

Окрім того, щоб скерувати цифрову трансформацію, необхідну для ефективного впровадження Національної стратегії доходів, МВФ зобов'язало Міністерство фінансів України разом із ДПС та Державною казначейською службою розробити оперативний план для реалізації оновленої ІТ-стратегії Мінфіну, який буде прийнято до кінця вересня 2025 року.

Для вдосконалення ризик-орієнтованого підходу до податкового адміністрування розроблено методичні документи щодо запровадження системи управління податковими ризиками.

"Ми ухвалили план покращення відповідності (Загальний план покращення відповідності) як комплексний документ щодо ідентифікації, аналізу оцінки та пом'якшення ризиків за основними типами податкових ризиків. Ми завершуємо розробку ІТ-платформи для програми електронного аудиту, яка автоматично перевірятиме відповідність податкових декларацій іншим даним", - додали в організації.

Згідно з документом, планується забезпечити повну роботу програми електронного аудиту до кінця 2025 року. "Ми також на шляху до впровадження ІТ-рішень для SAF-T UA (електронний формат подання даних) для великих платників податків до кінця березня 2025 року", - йдеться в ньому.

Досі триває робота над реформуванням ДПС, її організаційною реструктуризацією за принципом функціонально організованого податкового адміністрування та підтримки сучасних практик Compliance Risk Management за функціональним принципом та підвищенням ефективності обміну інформацією з іноземними компетентними органами.

Наголошується, що ириває робота для покращення адміністрування акцизного податку, в тому числі на тютюн. З цією метою розробляється система track&trace у співпраці з Мінцифри, щоб запустити її до 1 січня 2026 року.