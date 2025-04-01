Фінансові новини
- |
- 01.04.25
- |
- 03:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Концепцію використання деперсоніфікованих даних платників податків розроблено, її має бути введено до кінця 2026р - МВФ
14:07 31.03.2025 |
Міжнародний валютний фонд (МВФ) вже розробив концепцію використання податковими органами деперсоніфікованих даних про українських платників податків і планує запровадити її до кінця 2026 року, як це зазначено в Національний стратегії доходів, йдеться в матеріалах оновленої програми розширеного фінансування EFF з МВФ.
Як повідомляється, концепцію розроблено для забезпечення конфіденційністі та захисту даних у системах Державної податковой служби (і тому числі інформації, отриманої від платників податків та податкових агентів).
Окрім того, щоб скерувати цифрову трансформацію, необхідну для ефективного впровадження Національної стратегії доходів, МВФ зобов'язало Міністерство фінансів України разом із ДПС та Державною казначейською службою розробити оперативний план для реалізації оновленої ІТ-стратегії Мінфіну, який буде прийнято до кінця вересня 2025 року.
Для вдосконалення ризик-орієнтованого підходу до податкового адміністрування розроблено методичні документи щодо запровадження системи управління податковими ризиками.
"Ми ухвалили план покращення відповідності (Загальний план покращення відповідності) як комплексний документ щодо ідентифікації, аналізу оцінки та пом'якшення ризиків за основними типами податкових ризиків. Ми завершуємо розробку ІТ-платформи для програми електронного аудиту, яка автоматично перевірятиме відповідність податкових декларацій іншим даним", - додали в організації.
Згідно з документом, планується забезпечити повну роботу програми електронного аудиту до кінця 2025 року. "Ми також на шляху до впровадження ІТ-рішень для SAF-T UA (електронний формат подання даних) для великих платників податків до кінця березня 2025 року", - йдеться в ньому.
Досі триває робота над реформуванням ДПС, її організаційною реструктуризацією за принципом функціонально організованого податкового адміністрування та підтримки сучасних практик Compliance Risk Management за функціональним принципом та підвищенням ефективності обміну інформацією з іноземними компетентними органами.
Наголошується, що ириває робота для покращення адміністрування акцизного податку, в тому числі на тютюн. З цією метою розробляється система track&trace у співпраці з Мінцифри, щоб запустити її до 1 січня 2026 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Глави МЗС країн G5+: Не приймемо жодної угоди, яка обмежує українську оборонну промисловість або військову присутність країн-партнерів в Україні
ТОП-НОВИНИ
|У Раді розробили законопроєкт, який дозволить не зупиняти службу під час СЗЧ військового, - Костенко
|Україна зобов'язується скасувати «правки Лозового» та надати САП повноваження екстрадиції до кінця липня 2025р - Меморандум з МВФ
|Влада України готує реформу спрощеного оподаткування і розширення доступу до рахунків платників, – меморандум з МВФ
|Нідерланди виділяють EUR500 млн для України на проєкт дронів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Зростання ВВП України у 2024р сповільнилося до 2,9% – Держстат
|В додатку «Дія» в межах програми «єВідновлення» з'явився розділ «Виплата на будівництво»
|Доходи загального фонду держбюджету в березні-2025 виросли на 90,8% до березня-2024 завдяки гранту
|Україна втратила близько 13% житлового фонду через війну з Росією
|Українські електронні підписи автоматично визнаватимуть у ЄС з 2027 року
|В Україні запрацював новий механізм страхування воєнних ризиків
|Уряд спрямував ₴1,9 мільярда на компенсацію відсотків за програмою доступних кредитів
Бізнес
|Європейська ракета-носій Spectrum вибухнула після старту
|Ілон Маск продав соцмережу X своєму стартапу xAI
|Новий голова Intel розповів, коли чекати нові процесори та взагалі не згадав відеокарти
|Microsoft представила дорожню карту Windows 11
|AMD Radeon RX 9070 XT продається вдесятеро краще, ніж RTX 5070 Ti, Ліза Су каже про таку ж перевагу над минулим поколінням
|Google представила нове покоління моделі Gemini 2.5
|Google оновив Family Link: тепер діти більше вчитимуться, а не зависатимуть у TikTok