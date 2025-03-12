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Україна на 98% адаптувала лісову галузь до європейського принципу простежуваності - Держлісагентство

15:42 12.03.2025 |

Економіка, Україна

 

Україна станом на 2025 рік є однією з найбільш підготованих країн Європи до впровадження у лісовій галузі єврорегламентів, що передбачають створення ланцюгів прослідковуваності та боротьби із знелісненням, повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів Віктор Смаль.

"Україна на 98-99% готова до впровадження європейських вимог стандарту EUDR. Ми чекаємо на фіналізацію від європейських партнерів і готові до синхронізації національних лісових реєстрів із європейськими базами", - сказав він на форумі "Лісові ресурси: сучасні виклики та перспективи" у Житомирі у середу.

Смаль нагадав, що у лісовій галузі України уже впроваджено електронні лісорубні білети та електронні сертифікати про походження деревини. Він підкреслив, в Україні створено, впроваджено та працює найбільша дозвільна електронна система.

Із моменту запуску в 2023 році до березня 2025 року держава через систему простежуваності вирощування, заготівлі та реалізації деревини видала майже 200 тис. дозвільних документів. Зокрема, було видано 106362 лісорубних білетів і 68250 сертифікатів походження деревини для подальшого експорту, підкреслив голова Держлісагентства.

Він наголосив, що після впровадження цифровізації видачі дозвільних документів кількість відмов подавачам становить 25% проти 0% при паперовому діловодстві.

"Кожен четвертий сертифікат про походження деревини не видається системою, тому що подавач не може довести прослідковуваність своїх об'ємів при порівнянні з первинними документами, виданими держорганами. Ідеться про товарно-транспортні накладні та електронний лісорубний квиток", - розповів керівник відомства.

Смаль пояснив, що при заповненні електронного лісорубного білету створюється цифрова ділянка, в яку заносяться координати деревини та прикріплюється весь необхідний пакет документів на неї.

"Принцип заповнення лісорубного білету відповідає українському національному законодавству, але в ньому міститься вся інформація, яка потрібна як принцип простежуваності для Європейського Союзу", - резюмував Смаль.

Він запевнив, що Україна після отримання відповіді європейських партнерів виконати всі вимоги і буде готова працювати за європейськими правилами.

Регламент ЄС щодо боротьби зі знелісненням (EUDR) діє із 30 грудня 2024 року. EUDR забороняє розміщувати або експортувати на ринок ЄС або з нього продукцію, яка не відповідає його вимогам щодо законності та сталого розвитку. Компанії повинні проводити належну перевірку, щоб переконатися, що продукція, яку вони постачають, є законною і не пов'язана із землями, які зазнали знеліснення або деградації після 31 грудня 2020 року.

Основна мета EUDR - зменшити вплив ЄС на глобальне знеліснення шляхом сприяння споживанню продукції, виготовленої без спричинення знеліснення.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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