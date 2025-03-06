Нацбанк прогнозує подальше зростання інфляції та попереджає про геополітичні ризики

Найближчі місяці інфляція в Україні продовжить зростати через подальший вплив гірших торішніх урожаїв та збільшення виробничих витрат підприємств.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Водночас наголошується, що застосовані заходи НБУ з посилення монетарної політики обмежуватимуть фундаментальний ціновий тиск, а надходження нових урожаїв улітку загальмує зростання цін на продовольчі товари.

Інфляція має повернутися на траєкторію сповільнення в другому півріччі та знизитися до однознакового рівня наприкінці року. На горизонті політики інфляція знизиться до цілі 5%, додали в Нацбанку.

До того ж очікуваних обсягів зовнішньої підтримки буде достатньо для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та підтримання стійкої ситуації на валютному ринку

Утім, регулятор попереджає, що ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни. Швидкість повернення економіки до нормальних умов функціонування залежатиме від характеру й тривалості бойових дій.

Водночас геополітична невизначеність збільшилася, підкреслили в Нацбанку. Це посилює ризики, спричинені російською агресією. Серед них:

* виникнення додаткових бюджетних потреб передусім для підтримання обороноздатності;

* подальше пошкодження інфраструктури передусім енергетичної, що обмежуватиме економічну активність і тиснутиме на ціни з боку собівартості виробництва продукції;

* поглиблення негативних міграційних тенденцій та подальше розширення дефіциту робочої сили на внутрішньому ринку праці.

"Крім того, посилилися ризики менш сприятливих, ніж очікується зараз, зовнішньоекономічних тенденцій, зокрема через подальшу геополітичну поляризацію країн і відповідну фрагментацію світової торгівлі", - йдеться у повідомленні.

Однак, можуть реалізовуватися і позитивні сценарії. Вони пов'язані передусім із посиленням фінансової підтримки партнерів (зокрема за рахунок використання основної суми знерухомлених російських активів) та зусиль міжнародної спільноти із забезпечення справедливого й тривалого миру для України.

Також можливим є подальше пришвидшення євроінтеграційних процесів та відбудови інфраструктури, у тому числі енергетичної.

Як повідомлялося, правління Національного банку ухвалило рішення з 7 березня підвищити облікову ставку з 14,5% до 15,5% річних та скоригувати параметри операційного дизайну процентної політики.