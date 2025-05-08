Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Законопроєкт про військового омбудсмана внесений на розгляд парламенту

16:24 08.05.2025 |

Право, Політика

 Ольга Решетилова була призначена уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців 30 грудня 2024 року

Законопроєкт про військового омбудсмана внесений на розгляд парламенту як невідкладний, повідомила 8 травня уповноважена президента з прав військовослужбовців Ольга Решетилова.

«Людина та її права й свободи як головна цінність - це те, що нас фундаментально відрізняє від ворога й те, що нам зрештою допоможе перемогти. Я вдячна президенту за цей, без перебільшення, історичний крок. Дякую міністру оборони, офіцерам Центрального управління захисту прав військовослужбовців МОУ, експертам і представникам громадянського суспільства, які долучилися до розробки законопроєкту. Дуже сподіваюся на підтримку народних депутатів», - наголосила Решетилова.

У законопроєкті, серед іншого, прописаний порядок подання та розгляду скарг військовослужбовців, порядок проведення перевірок у військових частинах і органах військового управління у зв'язку з порушенням прав військовослужбовців, а також процес підготовки висновків і взаємодії військового омбудсмана з іншими державними органами.

Президент України Володимир Зеленський 30 грудня підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Того ж дня він повідомив, що Решетилова буде займатися підготовкою законопроєкту про військового омбудсмена.

1 січня Решетилова розповіла, що одразу після призначення «отримала величезну кількість скарг, на які необхідно реагувати».
За матеріалами: Радіо Свобода
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4388
  0,0156
 0,04
EUR
 1
 47,0745
  0,1108
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1159  0,09 0,22 41,6719  0,00 0,00
EUR 46,7000  0,01 0,02 47,4385  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5200  0,11 0,25 41,5350  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес