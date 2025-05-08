Ольга Решетилова була призначена уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців 30 грудня 2024 року

Законопроєкт про військового омбудсмана внесений на розгляд парламенту як невідкладний, повідомила 8 травня уповноважена президента з прав військовослужбовців Ольга Решетилова.

«Людина та її права й свободи як головна цінність - це те, що нас фундаментально відрізняє від ворога й те, що нам зрештою допоможе перемогти. Я вдячна президенту за цей, без перебільшення, історичний крок. Дякую міністру оборони, офіцерам Центрального управління захисту прав військовослужбовців МОУ, експертам і представникам громадянського суспільства, які долучилися до розробки законопроєкту. Дуже сподіваюся на підтримку народних депутатів», - наголосила Решетилова.

У законопроєкті, серед іншого, прописаний порядок подання та розгляду скарг військовослужбовців, порядок проведення перевірок у військових частинах і органах військового управління у зв'язку з порушенням прав військовослужбовців, а також процес підготовки висновків і взаємодії військового омбудсмана з іншими державними органами.

Президент України Володимир Зеленський 30 грудня підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Того ж дня він повідомив, що Решетилова буде займатися підготовкою законопроєкту про військового омбудсмена.

1 січня Решетилова розповіла, що одразу після призначення «отримала величезну кількість скарг, на які необхідно реагувати».