Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінекономіки встановило фармкомпаніям нові патентні правила: деталі

15:57 08.05.2025 |

Економіка

 

Міністерство економіки України затвердило нові правила, які дозволяють фармацевтичним компаніям продовжити термін дії своїх патентних прав на винаходи, наприклад, на нові лікарські засоби.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що це особливо важливо у випадках, коли препарат щойно з'явився на ринку, а дія основного патенту вже добігає кінця.

"Можливість продовжити захист патентних прав дає компаніям-розробникам більше часу для реалізації інновацій і водночас формує прозорі, справедливі правила для всіх гравців ринку", - прокоментував заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

За його словами, нові правила - це ще один крок до того, щоб українське законодавство відповідало європейським стандартам.

Що таке додаткова охорона винаходу і навіщо вона потрібна?

Коли дія патенту на винахід закінчується, але продукт - наприклад, нові ліки - щойно з'явився на ринку, компанія ризикує не встигнути повернути інвестиції. Щоб розв'язувати цю проблему існує механізм додаткової охорони - це можливість продовжити патентний захист ще на кілька років, максимум до п'яти.

Такий захист особливо актуальний у фармацевтиці, де розробка одного препарату може тривати роками. Тому компанії, які вкладають великі кошти у нові ліки, мають шанс довше захищати свої розробки від копіювання.

Що передбачають нові правила?

Прийнятий документ визначає чіткі та сучасні правила, як отримати сертифікат додаткової охорони (СДО). Він замінив стару інструкцію, яка вже не відповідала сучасному законодавству.

Тепер чітко визначено:

* які документи потрібно подати, щоб отримати додатковий захист;

* як довго розглядається таке звернення і хто ухвалює рішення;

* що робити, якщо компанії відмовили - порядок оскарження;

* додаткова охорона може діяти до 5 років після завершення основного патенту.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4388
  0,0156
 0,04
EUR
 1
 47,0745
  0,1108
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1159  0,09 0,22 41,6719  0,00 0,00
EUR 46,7000  0,01 0,02 47,4385  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5200  0,11 0,25 41,5350  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес