Ухвалений напередодні закон про реєстрацію ліків зменшить їх доступність і викличе дефіцит - ЄБА

Уквалений напередодні закон про реєстрацію ліків (законопроект №11493) в проголосований редакції зменшить їх доступність і викличе дефіцит низки життєво необхідних препаратів, вважають в Європейській бізнес асоціації (ЄБА).

"Проєкт закону №11493 радикально змінює регулювання фармацевтичного ринку. На жаль, зміни безпосередньо впливають на обіг лікарських засобів і ведуть до зменшення їх доступності для українських пацієнтів. Для низки ліків виробники, імпортери та дистриб'ютори об'єктивно не зможуть виконати запропоновані вимоги, а отже, певні ліки поступово буде виведено з обігу", вважають в ЄБА.

В асоціації підкреслюють, що "законопроєкт містить ряд недостатньо опрацьованих положень, негативний вплив яких на постачання і доступність ліків для пацієнтів не є предметом сумнівів серед експертів".

В ЄБА вважають, що "цінова доступність лікарських засобів є комплексним питанням, що не може бути розв'язано інструментами, які штучно обмежують діяльність з постачання ліків, зміни, які наразі пропонуються, можуть призвести до ефекту фізичної недоступності ліків для пацієнтів".

При цьому в ЄБА наголошують, що запропоновані зміни негативно вплинуть саме на ліки міжнародних виробників - основних інвесторів у сферу охорони здоров'я України.

Зокрема, експерти асоціації просять звернути увагу на такі положення прийнятого документа, як впровадження "національного каталогу" ліків для усіх без винятку лікарських засобів.

"Суть положення полягає у тому, що ліки, за якими виробники об'єктивно не зможуть виконати вимоги стосовно певного обмеження у ціні, не увійдуть до "каталогу" і не зможуть бути реалізованими. Існують істотні ризики зменшення доступності досить великого обсягу ліків міжнародного виробництва", - вважають ЄБА, підкреслюючи: "Вимоги щодо включення до "національного каталогу" встановлюються навіть для тих лікарських засобів, що не фінансуються за державний кошт, такий підхід не співставний з європейськими практиками".

Крім того, в ЄБА бачать суттєві ризики у положенні, що запроваджує обмежувальну "квоту" щодо дистрибуції ліків, оскільки "міжнародні виробники підтримують співпрацю лише з тими імпортерами і дистриб'юторами, дотримання якими комплексних вимог щодо якості та безпечності ліків є перевіреною і гарантованою".

ЄБА також вважає, що передбачене ухваленим законом обмеження розміру граничної постачальницько-збутової надбавки на рівні не більш як 8% "не враховує наявність різних фінансових моделей міжнародних компаній-виробників, котрі зараз оперують на ринку України".

"Для декотрих компаній такі обмежувальні умови стануть суттєвим бар'єром для ведення бізнесу і можуть призвести до скорочення їх діяльності. Комітет асоціації застерігає від недостатньо продуманих кроків у фармацевтичній сфері і звертається до президента України накласти вето на даний документ та не допустити негативного впливу на здоров'я українських пацієнтів", - підкреслюють в ЄБА.