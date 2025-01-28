Фінансові новини
- |
- 28.01.25
- |
- 11:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Авансовий ПнП мережами АЗС дав перший вагомий результат
10:53 28.01.2025 |
Перша сплата авансового податку на прибуток роздрібними мережами у грудні 2024 року становила 305 млн грн, що у 2,5 раза вище за середні показники сплати податку на прибуток у 2023-2024 роках.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.
«Отже, перший результат. У грудні сплата авансового ПнП становила 305 млн грн. Для порівняння: 2023 року в середньому ринок щомісяця платив 146 млн грн податку на прибуток, за 9 міс. 2024-го - 156 млн грн/міс.», - пише експерт.
При цьому він підкреслив, що у 2023-2024 роках на мережу ОККО припадало 70-80% сплати ПнП, сплаченого 50 найбільшими мережами. Ще 10-15% - на WOG.
«Якщо відмінусувати сплату OKKO й WOG (близько 45 млн грн), виходить, що ринок сплатив 260 млн проти 100 і 110 млн грн у 2023-2024 рр. відповідно. Або у 2,5 раза більше», - зазначає Куюн.
Він пояснив, що новий механізм сплати ПнП було впроваджено через багаторічну проблему з «прибутковістю ринку». Більшість мереж АЗС, згідно з податковими звітами, або не показували прибутку, або демонстрували мінімальні доходи, при яких окупність станції могла тривати десятки років.
«Безумовно, механізм (авансового ПнП - прим. enkorr) не ідеальний, але вважаю, так і треба вчиняти, коли нафтобарони втратили совість», - коментує Куюн.
Попри успіхи у збільшенні надходжень, експерт звертає увагу на проблеми, які супроводжують нововведення. Серед них - закриття реєстрів ліцензій, корупційні ризики, а також те, що фактично неможливо перевірити, чи сплатила конкретна АЗС податок.
«Отже, маємо величезний простір для маніпуляцій. Багато чинних ліцензій видані податківцями за хабарі. А тепер і взагалі незрозуміло, де справжня ліцензія, а де ні. Але то вже деталі, будемо допрацьовувати. Початок дуже непоганий», - резюмує експерт.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Посли G7 закликають якнайшвидше вирішити ситуацію довкола АОЗ
ТОП-НОВИНИ
|Втрата кворуму Конституційного суду є загрозою для правового порядку України, - Лубінець
|НАБУ зареєструвало провадження проти Умерова за ознаками зловживання владою – ЦПК
|В АОЗ кажуть, що мали лише інформувати Міноборони про призначення, а не узгоджувати їх
|ЄС погодив продовження санкцій проти РФ, пішовши на угоду з Угорщиною
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Авансовий ПнП мережами АЗС дав перший вагомий результат
|Оператор ГТС придбав газотурбінні установки майже на €30 мільйонів
|АРМА передало Львівський ізоляторний завод в управління Укренерго
|Жумаділов заявляє, що буде суміщати посади в ДОТ та АОЗ на час службового розслідування проти Безруковою
|Ціни на нафту коливаються біля двотижневого мінімуму. Слабкі дані з Китаю посилюють занепокоєння щодо попиту
|Інтенсивність роботи «Ради семи» не впала, але зменшилася зацікавленість з боку влади - Гороховський
Бізнес
|«Київ Цифровий» запустив віртуальну валідацію проїзду в транспорті
|Samsung розкрила нові можливості камери Galaxy S25 Ultra: RAW, віртуальна діафрагма та інструменти на базі ШІ
|Індія зібралася збудувати найбільший у світі центр обробки даних
|«Вийшов за межі дозволеного»: в оточенні Трампа обурені Маском після його критики проєкту розвитку ШІ Stargate
|Samsung і Google спільно працюють над AR-окулярами на базі операційної системи Android XR
|Samsung презентувала першу гарнітуру XR, яка працює на Android XR
|Смартфони Samsung Galaxy S25 стали першими пристроями з підтримкою технології супутникового зв'язку Snapdragon Satellite