Авансовий ПнП мережами АЗС дав перший вагомий результат

Перша сплата авансового податку на прибуток роздрібними мережами у грудні 2024 року становила 305 млн грн, що у 2,5 раза вище за середні показники сплати податку на прибуток у 2023-2024 роках.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

«Отже, перший результат. У грудні сплата авансового ПнП становила 305 млн грн. Для порівняння: 2023 року в середньому ринок щомісяця платив 146 млн грн податку на прибуток, за 9 міс. 2024-го - 156 млн грн/міс.», - пише експерт.

При цьому він підкреслив, що у 2023-2024 роках на мережу ОККО припадало 70-80% сплати ПнП, сплаченого 50 найбільшими мережами. Ще 10-15% - на WOG.

«Якщо відмінусувати сплату OKKO й WOG (близько 45 млн грн), виходить, що ринок сплатив 260 млн проти 100 і 110 млн грн у 2023-2024 рр. відповідно. Або у 2,5 раза більше», - зазначає Куюн.

Він пояснив, що новий механізм сплати ПнП було впроваджено через багаторічну проблему з «прибутковістю ринку». Більшість мереж АЗС, згідно з податковими звітами, або не показували прибутку, або демонстрували мінімальні доходи, при яких окупність станції могла тривати десятки років.

«Безумовно, механізм (авансового ПнП - прим. enkorr) не ідеальний, але вважаю, так і треба вчиняти, коли нафтобарони втратили совість», - коментує Куюн.

Попри успіхи у збільшенні надходжень, експерт звертає увагу на проблеми, які супроводжують нововведення. Серед них - закриття реєстрів ліцензій, корупційні ризики, а також те, що фактично неможливо перевірити, чи сплатила конкретна АЗС податок.

«Отже, маємо величезний простір для маніпуляцій. Багато чинних ліцензій видані податківцями за хабарі. А тепер і взагалі незрозуміло, де справжня ліцензія, а де ні. Але то вже деталі, будемо допрацьовувати. Початок дуже непоганий», - резюмує експерт.

