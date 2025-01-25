В Україні затвердили нацплан управління відходами - що передбачено до 2033 року

Кабінет міністрів затвердив Національний план управління відходами, який передбачає охоплення послугою з управління побутовими відходами 85% українців до 2033 року.

Про це у Телеграмі повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, передає Укрінформ.

"Прийняття Національного плану є важливою складовою реформи, розпочатої з прийняттям рамкового Закону "Про управління відходами". Крім того, схвалення Нацплану є однією з рекомендацій Європейської комісії, які були викладені у звіті про прогрес України в межах Пакету розширення Європейського Союзу за 2023 рік", - зазначила міністр захисту довкілля Світлана Гринчук.

Документ включає в себе також Національну програму зменшення захоронення біовідходів та Національну програму запобігання утворенню відходів.

Він містить аналітику про поточний стан управління відходами в країні, прогнозні показники та стратегічні напрями розвитку сфери на 10 років, інструменти для реалізації поставлених цілей та моніторинг їх виконання.

Серед цільових показників Нацплану - охоплення послугою управління побутовими відходами щонайменше 85% населення країни до 2033 року; збільшення рівня підготовки побутових відходів до повторного використання та рециклінгу (очікується, що до 2025 року цей показник досягне 10% від маси таких відходів з подальшим нарощуванням обсягів).

Також планується скоротити обсяги захоронення біовідходів на 10% до 2030 року і на 15% - до 2033 року.

У населених пунктах будуть запроваджені системи роздільного збирання побутових відходів, які щороку на 10% збільшуватимуть охоплення населення послугою. А до повторного використання до 2033 року будуть готові до 70% маси відходів.

Національним планом також передбачена інвентаризація об'єктів оброблення небезпечних відходів та визначення тих, які мають бути приведені у відповідність до вимог законодавства або закриті.

На основі Нацплану протягом року після набрання ним чинності кожна область має розробити регіональні плани управління відходами. Такі плани розроблятимуть на 10 років з актуалізацією кожних чотири роки.

У регіональних планах буде передбачено створення сміттєпереробної інфраструктури, а також закриття об'єктів, що не відповідають вимогам екологічної безпеки.

На основі регіональних планів громади формуватимуть місцеві плани управління відходами.