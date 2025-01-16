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АНАЛІТИКА

КШЕ погіршила прогноз середньорічної інфляції на 2025 р. з 8,8% до 12,1% за зростання ВВП на 3,6%

16:52 16.01.2025 |

Економіка

 

Експерти університету "Київська школа економіки" (КШЕ, KSE) в оновленому макропрогнозі погіршили очікування середньорічної інфляції 2025 року до 12,1% з 8,8% у попередньому жовтневому прогнозі, зберігши оцінку зростання реального ВВП цього року на рівні 3,6%.

"Інфляція споживчих цін зросла до двозначних значень наприкінці 2024 року і, за прогнозами, продовжить зростати до середини 2025 року, а в другій половині року сповільниться в результаті посилення грошово-кредитної політики НБУ", - зазначено в опублікованому січневому макропрогнозі команди КШЕ.

Серед причин інфляційного тиску експерти назвали: нижчий врожай у 2024 році всупереч очікуванням через посуху, різке підвищення цін на е/е внаслідок атак Росії на енергоінфраструктуру, які впливають на споживачів напряму й побічно через інфляцію цін виробників, а також зростання заробітних плат як у номінальному, так і в реальному вираженні.

Як повідомлялося, інфляція (грудень до грудня) 2024 року зросла, за даними Держстату, до 12% із 5,1% роком раніше. Нацбанк очікує її збільшення найближчими місяцями, прогнозуючи інфляційний перелом у другій половині цього року.

Попри погіршення динаміки інфляції 2025 року, КШЕ покращила свої очікування щодо неї на наступні роки, відображаючи припущення експертів щодо посилення монетарної політики: до 8,1% на 2026 рік і 6,2% на 2027 рік, порівнюючи з 8,5% і 7,2% відповідно в жовтневому прогнозі.

КШЕ очікує, що протягом першого півріччя Нацбанк підвищить облікову ставку на 150 базисних пунктів - до 15% річних, а також продовжить балансувати валютний ринок інтервенціями, стримуючи інфляційний тиск, спричинений девальвацією гривні.

Згідно з її оновленим прогнозом, середньорічна облікова ставка у 2025 році становитиме 13,1% річних (+0,1 відсоткових пунктів до жовтневого прогнозу), у 2026 році - 12,1% (+0,2 в.п.), а у 2027 році - 10,9% (+0,1 в.п.).

Експерти КШЕ поліпшили прогноз щодо середньорічного курсу національної валюти. Зокрема, на 2025 рік його показник очікується на рівні 42,7 грн/$1, тоді як у жовтневому прогнозі - 44,5 грн/$1. Аналогічно курсова динаміка була переглянута і на 2026-2027 роки: з 48 грн/$1 і 48,6 грн/$1 у жовтні до 45,9 грн/$1 і 46,4 грн/$1 у січні.

Водночас в оновленому прогнозі КШЕ доволі суттєво погіршив свої очікування щодо дефіциту поточного рахунку: до $25,9 млрд на 2025 рік (з $20,9 млрд у жовтневому прогнозі), $19,4 млрд на 2026 рік (з $16,3 млрд), а також $23,4 млрд на 2027 рік (з $18,9 млрд).

Що стосується зростання економіки, КШЕ відчутно поліпшив його прогноз на наступний рік - з 5,2% до 6,1%, залишивши оцінку на 2027 рік без змін - 6,5%.

"Ми припускаємо, що війна в її нинішньому стані припиниться до кінця 2025 року і що за нею послідує конфлікт низької інтенсивності або повне припинення бойових дій", - ідеться в публікації.

У номінальному вимірі ВВП 2025 року очікується на рівні 8,95 трлн грн, 2026-го - 10,28 трлн грн, а 2027-го - 11,67 трлн грн.

КШЕ прогнозує поступове звуження дефіциту бюджету з $37,5 млрд цього року до $11,5 млрд у 2027. На 2025 рік передбачається найбільше надходження зовнішніх кредитів у зв'язку з ініціативою ERA країн G7, а також програмою Ukraine Facility Європейського Союзу - $40,7 млрд. У 2026-2027 роках надходження зовнішніх кредитів прогнозуються на рівнях $19,3 млрд і $14,6 млрд відповідно.

Обсяг грантових коштів у прогнозі КШЕ закладено на рівні $4,7 млрд на поточний рік, з подальшим їхнім зростанням до $6,6 млрд як на наступний рік, так і на 2027.

Крім того, КШЕ поліпшила оцінку рівня безробіття на 2025-2027 роки: у поточному році --- до 13,1% з 13,3% у жовтневому прогнозі, у 2026 році - до 12,1% з 12,3% і в 2027 році - до 10,9% з 11,4%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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