Міноборони України замовило в Rheinmetall 180 тис. 35-мм боєприпасів для Gepard

Міністерство оборони України доручило німецькому оборонному концерну Rheinmetall поставити додаткові 35-мм боєприпаси для зенітних установок Gepard.

Як повідомляється на сайті концерну в понеділок, нове замовлення охоплює 180 тис. боєприпасів HEI-T (фугасно-запалювальні з трасувальним снарядом), його забронювали в грудні 2024 року. Вони вироблятимуться на заводі Rheinmetall в Унтерлюсі.

"Вартість замовлення змінюється у двозначних числах мільйонів євро і фінансується Німеччиною. Ще в лютому 2023 року Rheinmetall отримала замовлення на постачання 300 тис. боєприпасів Gepard в Україну", - йдеться в повідомленні.

За даними концерну, боєприпаси можуть бути використані для боротьби з різними повітряними цілями, включно з безпілотними літальними апаратами.

"Через зростання попиту на боєприпаси калібру 35 мм виробничу лінію на об'єкті було перебудовано з великими витратами в дуже короткі строки навесні 2023 року", - розповіли в Rheinmetall.

У концерті зазначили, що Німеччина передала Україні вже 55 зенітних установок Gepard, які були зняті з озброєння бундесверу, й вони показали свою ефективність у протиповітряній обороні впродовж понад двох років.

Як повідомлялося, у грудні Rheinmetall уклала контракт із Міністерством оборони України на постачання кількох десятків тисяч модулів метальних зарядів для 155-мм артилерійських установок у січні 2025 року. Вартість замовлення, розміщеного в IV кв. 2024 року, становить близько EUR9 млн.

Rheinmetall є одним із провідних світових виробників великокаліберних боєприпасів і систем подання палива. В сучасній артилерії снаряди й метальні заряди заряджаються окремо для досягнення різних дальностей стрільби.

Завдяки великим поставкам і послугам підтримки для України Rheinmetall є найважливішим партнером оборонної промисловості країни в боротьбі з російською агресією. Під час Конференції з відновлення України-2024 у Берліні компанія та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння з метою розширення стратегічної співпраці. Угода спрямована на визначення та розвиток подальших напрямів поглибленого співробітництва між українською оборонною промисловістю та технологічною групою з Дюссельдорфа.

Серед конкретних проєктів, що перебувають на стадії планування, - виробництво артилерійських боєприпасів, а також постачання і виробництво бойових машин піхоти Lynx. Крім можливих прямих поставок Rheinmetall, (ре)індустріалізація національних виробничих ноу-хау має зробити значний внесок у стійку обороноздатність України.