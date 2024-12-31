Мінекономіки задоволене результатами приватизації: зібрали втричі більше, ніж планували

Міністерство економіки задоволене результатами приватизації у 2024 році. В інтерв'ю LIGA.net міністерка Юлія Свириденко сказала, що продаж державних активів приніс втричі більше грошей, ніж планувалося.

"2024 рік став рекордним як за надходженнями від приватизації, так і за масштабністю об'єктів, які продала держава. Ми змогли знайти нових власників для готелю "Україна", Об'єднаної гірничо-хімічної компанії, першого підсанкційного активу - заводу "Аерок". Сума загальних надходжень від приватизації, як великої, так і малої, сягнула майже 12 млрд грн. Це втричі більше, аніж ми планували на початку 2024 року", - сказала вона.

Згідно з політикою державної власності, у держави повинно залишитись лише 100 підприємств, тому приватизація триватиме.

Міністерство економіки розраховує на продаж активів, які конфіскували у російських власників після початку повномасштабної війни.

"У нас вже є успішний приклад заводу "Аерок". Це підприємство - готовий бізнес, один із провідних виробників газобетонних виробів в Україні. Діяльність його російських власників була загрозою національній безпеці. Тепер кошти, майже 2 млрд грн, з продажу заводу будуть спрямовані у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії", - сказала Свириденко.

Наступними будуть Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат, ТРЦ Ocean Plaza у Києві, Мотордеталь-Конотоп.

"Роками Росія встановлювала контроль над стратегічними підприємствами, використовуючи їх у власних інтересах. Це неприпустимо, особливо у час війни. Ключове завдання для українського уряду - зберегти роботу цих підприємств, але змінити власників, а також зберегти робочі місця та залучити інвестиції", - сказала Свириденко.