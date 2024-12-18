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АНАЛІТИКА

Україна змінює підхід до пошуку корисних копалин: нова стратегія до 2030 року

14:26 18.12.2024 |

Економіка, Право

 

Верховна Рада у середу, 18 грудня, внесла зміни до загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України до 2030 року, які враховують низький рівень фінансування та окупацію частини території України. Відповідний законопроєкт №6227 у другому читанні та в цілому підтримали 245 народних депутатів, повідомив Ярослав Железняк з Голосу.

Він уточнив, що цей законопроєкт є "ще одним пунктом з Ukraine Facility Plan", тобто його ухвалення передбачене програмою макрофінансової допомоги з боку Євросоюзу.

Проєкт пропонує переорієнтувати державне фінансування на пошукові роботи з метою виявлення інвестиційно привабливих родовищ. Подальша розвідка не здійснюватиметься коштом державного бюджету і має фінансуватись надрокористувачами на умовах інвестиційного ризику.

Держава, зі свого боку, зобов'язується створити необхідні прозорі та стабільні регуляторні умови для діяльності надрокористувачів з прирощення запасів корисних копалин та їх подальшого видобування.

Чинна програма до 2030 року розроблялася як пролонгація попередньої програми до 2010 року. "Ідеологія, закладена в ній, була сформована у 90-х роках. Обсяги видатків державного бюджету України на фінансування заходів програми становили лише 20% від передбачених", - йдеться у пояснювальній записці.

Нова редакція програми передбачає значне зменшення обсягу державного фінансування з 26,1 млрд грн до 3,57 млрд грн (зокрема на 2025-2030 роки - 1,55 млрд грн).

Оновлена програма передбачає такий поділ видів корисних копалин за промислово-економічним значенням:

Види корисних копалинКатегорія А: значні запаси, інтенсивно видобуваютьсяКатегорія Б: запаси невеликі або виснажені, обмежений видобуток, предмет імпортуКатегорія В: значні запаси, обмежений або відсутній видобуток (нерентабельний)Категорія Г: запаси не розробляються і недостатньо вивчені
Паливно-енергетичні ресурсиприродний газ, нафта і конденсат, уран, кам'яне вугілля, коксівне, антрацитне вугілля, буре вугілля,торфгаз центрально-бaсейнового типу, газ (метан) вугільних родовищгаз сланцевих товщ, метан із газогідратів, водень природний
Металеві рудизалізо, марганець, титан, цирконійнікель, кобальт, свинець, цинк, алюмінійтантал, ніобій, літій, берилій, рідкісноземельні елементи (зокрема скандій, ітрий, церій), золото, срібло, германій, гафнійхром, мідь, вольфрам, платиноїди, молібден, олово, реній
Неметалеві корисні копалинипіски формувальні, вторинні каоліни, вогнетривкі та тугоплавкі глини, кварцити, графіт, первинні каоліни і опоки, кварцовий пісок, будівельне каміннякалійні солі, сапропель, сірка саморідна, вапняки для цукрової промисловості, польовий шпатфлюсові вапняки і доломіти, бентонітові глини, барит, п'єзокварц, напівдорогоцінне камінняфлюорит, магнезит, високоглиноземна сировина, апатит, фосфорити, алмази, глауконіт, техногенна сировина
Підземні води та лікувальні грязіпитні та технічні підземні води, мінеральні водитеплоенергетичні води, промислові води, лікувальні грязі--

Перспективними для геологічного вивчення та подальших геологічних робіт, згідно з програмою, вбачаються такі корисні копалини та їх компоненти: магній, миш'як, сурма, ванадій, вісмут, галій, індій, стронцій, телур та цезій.

Метою програми є забезпечення потреб України в мінеральних ресурсах завдяки власному видобутку, зменшення залежності від імпорту мінеральних ресурсів та нарощування експортного потенціалу завдяки розробці родовищ копалин, що мають великий попит на світовому ринку.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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