Україна змінює підхід до пошуку корисних копалин: нова стратегія до 2030 року

Верховна Рада у середу, 18 грудня, внесла зміни до загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України до 2030 року, які враховують низький рівень фінансування та окупацію частини території України. Відповідний законопроєкт №6227 у другому читанні та в цілому підтримали 245 народних депутатів, повідомив Ярослав Железняк з Голосу.
Він уточнив, що цей законопроєкт є "ще одним пунктом з Ukraine Facility Plan", тобто його ухвалення передбачене програмою макрофінансової допомоги з боку Євросоюзу.
Проєкт пропонує переорієнтувати державне фінансування на пошукові роботи з метою виявлення інвестиційно привабливих родовищ. Подальша розвідка не здійснюватиметься коштом державного бюджету і має фінансуватись надрокористувачами на умовах інвестиційного ризику.
Держава, зі свого боку, зобов'язується створити необхідні прозорі та стабільні регуляторні умови для діяльності надрокористувачів з прирощення запасів корисних копалин та їх подальшого видобування.
Чинна програма до 2030 року розроблялася як пролонгація попередньої програми до 2010 року. "Ідеологія, закладена в ній, була сформована у 90-х роках. Обсяги видатків державного бюджету України на фінансування заходів програми становили лише 20% від передбачених", - йдеться у пояснювальній записці.
Нова редакція програми передбачає значне зменшення обсягу державного фінансування з 26,1 млрд грн до 3,57 млрд грн (зокрема на 2025-2030 роки - 1,55 млрд грн).
Оновлена програма передбачає такий поділ видів корисних копалин за промислово-економічним значенням:
|Види корисних копалин
|Категорія А: значні запаси, інтенсивно видобуваються
|Категорія Б: запаси невеликі або виснажені, обмежений видобуток, предмет імпорту
|Категорія В: значні запаси, обмежений або відсутній видобуток (нерентабельний)
|Категорія Г: запаси не розробляються і недостатньо вивчені
|Паливно-енергетичні ресурси
|природний газ, нафта і конденсат, уран, кам'яне вугілля, коксівне, антрацитне вугілля, буре вугілля,
|торф
|газ центрально-бaсейнового типу, газ (метан) вугільних родовищ
|газ сланцевих товщ, метан із газогідратів, водень природний
|Металеві руди
|залізо, марганець, титан, цирконій
|нікель, кобальт, свинець, цинк, алюміній
|тантал, ніобій, літій, берилій, рідкісноземельні елементи (зокрема скандій, ітрий, церій), золото, срібло, германій, гафній
|хром, мідь, вольфрам, платиноїди, молібден, олово, реній
|Неметалеві корисні копалини
|піски формувальні, вторинні каоліни, вогнетривкі та тугоплавкі глини, кварцити, графіт, первинні каоліни і опоки, кварцовий пісок, будівельне каміння
|калійні солі, сапропель, сірка саморідна, вапняки для цукрової промисловості, польовий шпат
|флюсові вапняки і доломіти, бентонітові глини, барит, п'єзокварц, напівдорогоцінне каміння
|флюорит, магнезит, високоглиноземна сировина, апатит, фосфорити, алмази, глауконіт, техногенна сировина
|Підземні води та лікувальні грязі
|питні та технічні підземні води, мінеральні води
|теплоенергетичні води, промислові води, лікувальні грязі
|-
|-
Перспективними для геологічного вивчення та подальших геологічних робіт, згідно з програмою, вбачаються такі корисні копалини та їх компоненти: магній, миш'як, сурма, ванадій, вісмут, галій, індій, стронцій, телур та цезій.
Метою програми є забезпечення потреб України в мінеральних ресурсах завдяки власному видобутку, зменшення залежності від імпорту мінеральних ресурсів та нарощування експортного потенціалу завдяки розробці родовищ копалин, що мають великий попит на світовому ринку.