Україна змінює підхід до пошуку корисних копалин: нова стратегія до 2030 року

Верховна Рада у середу, 18 грудня, внесла зміни до загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України до 2030 року, які враховують низький рівень фінансування та окупацію частини території України. Відповідний законопроєкт №6227 у другому читанні та в цілому підтримали 245 народних депутатів, повідомив Ярослав Железняк з Голосу.

Він уточнив, що цей законопроєкт є "ще одним пунктом з Ukraine Facility Plan", тобто його ухвалення передбачене програмою макрофінансової допомоги з боку Євросоюзу.

Проєкт пропонує переорієнтувати державне фінансування на пошукові роботи з метою виявлення інвестиційно привабливих родовищ. Подальша розвідка не здійснюватиметься коштом державного бюджету і має фінансуватись надрокористувачами на умовах інвестиційного ризику.

Держава, зі свого боку, зобов'язується створити необхідні прозорі та стабільні регуляторні умови для діяльності надрокористувачів з прирощення запасів корисних копалин та їх подальшого видобування.

Чинна програма до 2030 року розроблялася як пролонгація попередньої програми до 2010 року. "Ідеологія, закладена в ній, була сформована у 90-х роках. Обсяги видатків державного бюджету України на фінансування заходів програми становили лише 20% від передбачених", - йдеться у пояснювальній записці.

Нова редакція програми передбачає значне зменшення обсягу державного фінансування з 26,1 млрд грн до 3,57 млрд грн (зокрема на 2025-2030 роки - 1,55 млрд грн).

Оновлена програма передбачає такий поділ видів корисних копалин за промислово-економічним значенням:

Види корисних копалин Категорія А: значні запаси, інтенсивно видобуваються Категорія Б: запаси невеликі або виснажені, обмежений видобуток, предмет імпорту Категорія В: значні запаси, обмежений або відсутній видобуток (нерентабельний) Категорія Г: запаси не розробляються і недостатньо вивчені Паливно-енергетичні ресурси природний газ, нафта і конденсат, уран, кам'яне вугілля, коксівне, антрацитне вугілля, буре вугілля, торф газ центрально-бaсейнового типу, газ (метан) вугільних родовищ газ сланцевих товщ, метан із газогідратів, водень природний Металеві руди залізо, марганець, титан, цирконій нікель, кобальт, свинець, цинк, алюміній тантал, ніобій, літій, берилій, рідкісноземельні елементи (зокрема скандій, ітрий, церій), золото, срібло, германій, гафній хром, мідь, вольфрам, платиноїди, молібден, олово, реній Неметалеві корисні копалини піски формувальні, вторинні каоліни, вогнетривкі та тугоплавкі глини, кварцити, графіт, первинні каоліни і опоки, кварцовий пісок, будівельне каміння калійні солі, сапропель, сірка саморідна, вапняки для цукрової промисловості, польовий шпат флюсові вапняки і доломіти, бентонітові глини, барит, п'єзокварц, напівдорогоцінне каміння флюорит, магнезит, високоглиноземна сировина, апатит, фосфорити, алмази, глауконіт, техногенна сировина Підземні води та лікувальні грязі питні та технічні підземні води, мінеральні води теплоенергетичні води, промислові води, лікувальні грязі - -

Перспективними для геологічного вивчення та подальших геологічних робіт, згідно з програмою, вбачаються такі корисні копалини та їх компоненти: магній, миш'як, сурма, ванадій, вісмут, галій, індій, стронцій, телур та цезій.

Метою програми є забезпечення потреб України в мінеральних ресурсах завдяки власному видобутку, зменшення залежності від імпорту мінеральних ресурсів та нарощування експортного потенціалу завдяки розробці родовищ копалин, що мають великий попит на світовому ринку.