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АНАЛІТИКА

ICU чекає у 2025р уповільнення зростання ВВП до 3,4% і зниження інфляції до 7%

17:48 17.12.2024 |

Економіка

 

Інвестиційна група ICU очікує більш повільних темпів зростання економіки України наступного року - 3,4% порівняно з очікуваним показником ВВП 4% за підсумками 2024 року, і водночас прогнозує сповільнення інфляції до 7% з 11,5% цього року, свідчить оновлений макропрогноз.

"Економічне зростання ослабне наступного року через деяке зниження фіскального дефіциту та уповільнення (зростання - ІФ-У) доходів населення. Інфляція неприємно здивувала останніми місяцями, проте ми бачимо хороші передумови для її уповільнення до рівня 7% наприкінці наступного року. Це означає, що НБУ зможе перейти до пом'якшення монетарної політики в другому півріччі 2025 року", - коментує його голова департаменту макроекономічних досліджень ICU Віталій Ваврищук.

Одночасно середньорічну інфляцію поточного року аналітики оцінюють на рівні 6,3%, а наступного очікують цей показник на рівні 9,9%.

ICU прогнозує, що номінальний ВВП України 2025 року становитиме $203 млрд, порівняно з поточним прогнозом на 2024 рік у $191 млрд.

Згідно з прогнозом, дефіцит поточного рахунку в майбутньому році зменшиться більш ніж удвічі - до $7,2 млрд із $14,6 млрд. Водночас дефіцит торговельного балансу розшириться 2025 року до $37,3 млрд із $34,7 млрд у 2024-му. Так, ICU припускає, що дефіцит цьогоріч становитиме 18,2% ВВП, що, як зазначають аналітики, є другим найвищим показником в історії України після його певного скорочення з рівня 21% у 2023 році.

"Приблизно 15 відсоткових пунктів (в.п.) із 18% пояснюється дефіцитом торгівлі товарами, а 3 в.п. - дефіцитом торгівлі послугами. Зараз немає підстав очікувати, що цей дефіцит почне скорочуватися (...)", - йдеться в публікації.

Ба більше, експерти очікують незначне розширення торговельного дефіциту до 18,4% ВВП наступного року.

За їхніми словами, дефіцит торговельного балансу і збільшення іноземної готівки поза банками будуть факторами, що створюють найбільший тиск на зовнішні рахунки.

Однак, як стверджують в ICU, зовнішня фінансова допомога у формі кредитів і грантів, а також деякі інші позитивні складові платіжного балансу, за їхніми розрахунками, будуть достатніми, щоб повною мірою перекрити дисбаланси зовнішніх рахунків. "Баланс первинних доходів, ймовірно, наблизиться до нульових значень у 2025 році після значного профіциту протягом двох попередніх років", - констатують аналітики.

Зазначається, що це пов'язано зі зниженням доходів українських мігрантів разом зі стійкими відсотковими платежами за зовнішніми кредитами та дивідендами від іноземних інвестицій і їх незначним зростанням у зв'язку з кроками валютної лібералізації. "Натомість поточні трансферти приватному та державному секторам (вторинні доходи) мають значною мірою компенсувати дефіцит зовнішньої торгівлі", - наголошується в публікації.

Скорочення дефіциту поточного рахунку в оновленому прогнозі аналітики обґрунтовують своїми очікуваннями щодо надання фінансової допомоги в межах механізму ERA за ініціативою країн G7, яка, ймовірно, надходитиме у формі грантів через вторинні доходи платіжного балансу. "Їхній обсяг має сягнути $19 млрд наступного року. Це має гарантувати, що дефіцит поточного рахунку 2025 року буде помірним у діапазоні 3-4% ВВП (порівняно з 7-8% 2024 року)", - ідеться в публікації.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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