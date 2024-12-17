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Бюджет програми «Доступні ліки» цьогоріч був використаний достроково. МОЗ запросило ще 300 мільйонів, – Ляшко
Бюджет програми "Доступні ліки" вперше за час її існування був використаний до завершення року.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю Укрінформу.
"У 2024 році ті кошти, які планувалися в бюджеті на реімбурсацію, були використані вже в листопаді. Це свідчить, що люди користуються програмою. Але це не означає, що на грудень коштів на реімбурсацію не буде. Ми провели перемовини з Мінфіном, знайшли джерело фінансування і до кінця року додали в програму "Доступні ліки" ще 300 млн грн", - розповів Ляшко.
Таким чином загальний бюджет програми "Доступні ліки" збільшився з 5,2 млрд грн до 5,5 млрд грн.
За словами міністра, це стало можливим за рахунок не тільки додавання в програму нових позицій лікарських засобів та медвиробів, а й за рахунок запровадження нових механізмів, за допомогою яких люди у віддалених населених пунктах, у сільській місцевості, де мало або немає аптечних закладів, отримують доступ до препаратів із переліку "Доступних ліків".
Зокрема це спільна ініціатива МОЗ та "Укрпошти" - "Укрпошта. Аптека". Також це мобільні аптечні пункти, маршрути яких вже охопили 644 населених пункти.
Окрім цього, як зазначив Ляшко, в окремих регіонах, громадах лікарі первинної ланки, фельдшери можуть замовляти для своїх пацієнтів лікарські засоби через "Укрпошту" або мобільний аптечний пункт.
Також у 2024 році уряд спротив ліцензійні вимоги з тим, що аптечні пункти могли відкриватися у віддалених населених пунктах.
Із 2025 року, за словами Ляшка, кожна аптека має укласти угоди з Національною службою здоров'я за програмою реімбурсації "Доступні ліки". Реєстр ліків, які підлягають реімбурсації, містить майже 600 життєво важливих препаратів.
Як повідомлялося, нещодавно уряд розширив програму "Доступні ліки" в межах "Зимової підтримки" українців. У держбюджеті на 2025 рік на програму "Ще більш доступні ліки" закладено 6,6 млрд грн.
Нагадаємо, у 2024 році ціни на ліки в Україні зросли на 10,8%. Зростання сповільнилося майже до темпів 2021 року.
Раніше Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який спрощує процедуру реєстрації лікарських засобів, що закуповуються держпідприємством "Медичні закупівлі України". Відповідні зміни планується внести до закону про лікарські засоби.
До того Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України (щодо паралельного імпорту лікарських засобів)", який дозволяє паралельний імпорт ліків з 1 січня 2025 року.
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