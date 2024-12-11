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Держфінмоніторинг від початку року зафіксував спробу відмити понад 53 мільярди гривень
16:50 11.12.2024 |
За дев'ять місяців 2024 року Державна служба фінансового моніторингу отримала 1 302 053 повідомлення про фінансові операції, що підлягають моніторингу, що на 27% більше, ніж за аналогічний період торік. Загальна сума таких операцій сягнула 53,1 млрд грн.
Як повідомляє Опендатабот, за цей час вдалося зупинити підозрілих операцій на 6,1 млрд грн.
У 80% або 1,05 млн повідомлення стосуються порогових фінансових операцій - тобто тих, що перевищують встановлену законодавством суми у понад 400 тисяч гривень на місяць. Ще 20% або 254,5 тисяч - це підозрілі операції, які можуть бути пов'язані із відмиванням коштів, корупцією чи фінансуванням тероризму.
99% усіх повідомлень подано банками. Лише 12 850 повідомлень (близько 1%) передали небанківські установи - кредитні спілки, страхові компанії, ломбарди, тощо.
Після перевірки ті операції, які визнаються підозрілими, направляються у правоохоронні органи. Цьогоріч Держфінмоніторинг загалом направив 780 таких матеріалів.
Найбільше матеріалів направили до Національної поліції: 223 матеріали або 28,6% від загальної кількості. Туди направляють матеріали, пов'язані із шахрайством та фінансовими махінаціями, розкраданням коштів, кіберзлочинами. Наразі це справи на загальну суму понад 15 млрд грн.
Ще 218 матеріалів (27,9%) на 9,7 млрд грн було передано до Служба безпеки. Переважно, йдеться про операції, пов'язані з державною зрадою, колабораціонізмом та злочинними організаціями.
Водночас 120 матеріалів направили до Національного антикорупційного бюро. Йдеться про ссправи, що стосуються міністрів, депутатів, суддів, керівників державних підприємств тощо. Загалом у таких справах йдеться про операції на 7,06 млрд грн. Більше половини з цих коштів - 4,2 млрд грн - стосуються злочинів, які скоїли керівники держпідприємств.
У 109 матеріалах йшлося про підозри у фінансуванні тероризму чи сепаратизму. Ще у 173 матеріалах Держфінмоніторинг виявив корупційні ризики на 12,1 млрд грн.
Як повідомлялося, Україна стане першим учасником програми ЄС по боротьбі з шахрайством з-поза меж Євросоюзу.
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