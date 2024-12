Україна затвердила умови отримання від США до $20 млрд за рахунок заморожених активів РФ

Уряд України затвердив умови угоди з умовними зобов'язаннями, в результаті якої американський Federal Financing Bank (FFB) надасть 40-річну позику на суму до $20 млрд згідно з раніше погодженою G7 ініціативою виділення Україні $50 млрд за рахунок доходів від заморожених російських активів.

"Кошти за позикою надаються шляхом переказу до Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України (Facilitation of Resources to Invest in Strengthening Ukraine Financial Intermediary Fund), заснованого Світовим банком 10 жовтня 2024 р., на користь держави", - ідеться в постанові Кабінету міністрів №1388 від 6 грудня, опублікованій на урядовому порталі.

Уточнюється, що ця угода з умовними зобов'язаннями здійснюється шляхом укладення договору купівлі сертифіката (Certificate Purchase Agreement) між Україною як позичальником, FFB та Агентством з міжнародного розвитку США (USAID), а також договору гарантії та погашення позики (Loan Guarantee and Repayment Agreement) між Україною та USAID і випуску Україною в особі Мінфіну як позичальника сертифіката заборгованості (Certificate of Indebtedness) на користь FFB, забезпеченого гарантією USAID.

На суму позики нараховуються відсотки за ставкою 1,3% річних + поточна середня ставка за річними казначейськими зобов'язаннями США, а виплата їх і погашення здійснюються за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів Російської Федерації.

Як повідомлялося, у червні 2024 року учасники саміту G7 в Італії досягли політичної угоди щодо використання доходів від заморожених активів РФ для допомоги Україні (механізм ERA). Ішлося про надання Києву кредитів у $50 млрд до кінця цього року. Передбачається, що США нададуть приблизно $20 млрд, ЄС - EUR18,115 млрд (приблизно $20 млрд), Японія - 471,9 млрд єн (приблизно $3,1 млрд), Велика Британія - GBP2,26 млрд (майже $3 млрд за поточним курсом).

Міжнародний валютний фонд в оновленій за підсумками п'ятого перегляду програмі розширеного фінансування EFF зазначив, що в разі завершення війни наприкінці 2025 року Україні із зазначених $50 млрд для підтримки бюджету знадобиться $33,1 млрд: наступного року - $19,1 млрд, 2026-го - $9,2 млрд і 2027 року - $4,9 млрд. У негативному сценарії продовження війни до середини 2026 року бюджету України для покриття дефіциту потрібні будуть усі $50 млрд.