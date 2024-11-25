БПЛА-перехоплювачі: українські компанії подали найбільше заявок у тендерах Коаліції дронів

У міжнародних тендерах Коаліції дронів українські компанії подали найбільше пропозицій на виробництво безпілотників-перехоплювачів для Сил оборони України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони.

Українські виробники вперше брали участь у серії міжнародних тендерів, що складалися з двох лотів, зокрема на виробництво вдосконалених FPV-дронів з автономними функціями і стійким зв'язком, а також дронів-перехоплювачів.

За кількістю заявок на виробництво дронів-перехоплювачів українські виробники БПЛА стали першими та загалом подали 32% від загальної кількості.

У вдосконалених FPV-дронах українські компанії були другими з результатом у 26% поданих пропозицій.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, "така кількість пропозицій від наших компаній доводить, що ми досягаємо мети у масштабуванні виробництва дронів в Україні. Це вже допомагає створювати асиметричну перевагу у технологіях над ворогом. Особливо у контексті дронів-перехоплювачів, оскільки наші компанії мають найкращу експертизу у виготовлені й застосуванні таких технологій".

Україна хоче підштовхнути світову індустрію для того, щоб такі дрони пішли у масове виробництво, підкреслила вона.

Прийом заявок на виробництво вдосконалених FPV-дронів завершився у жовтні.

Збір пропозицій щодо створення дронів-перехоплювачів закінчився 11 листопада.

Компанії, що переможуть у тендерах, отримають замовлення на безпілотники, які тестуватимуться й оцінюватимуться.

Якщо їхні розробки продемонструють хороші результати на цьому етапі, то плануються більш об'ємні замовлення на FPV-дрони від виробників-переможців.

Коаліція дронів була створена у лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі "Рамштайн". Ініціатива була запропонована Латвією та координується спільно з Великою Британією. В Коаліцію дронів входять 16 країн-партнерів.

Україна вже отримала тисячі дронів в рамках ініціативи. Очікується, що на вже акумульовані коаліцією кошти на спільні закупівлі (71 млн євро) будуть закуплені та поставлені ще від 20 тис. до 30 тис. дронів.