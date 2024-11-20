Бізнес закликає Раду ухвалити законопроєкт про посилення захисту прав добросовісного набувача

Спілка українських підприємців (СУП) закликає Верховну Раду ухвалити законопроєкт №12089 про посилення захисту прав добросовісного набувача.

"Цей законопроєкт критично важливий для захисту прав сумлінних набувачів, включно з бізнесом, від зловживань правоохоронної системи, яка часто ставить під сумнів угоди з придбання землі. Захист прав власності - це фундаментальна умова розвитку будь-якої держави, що підтверджено численними рішеннями ЄСПЛ", - йдеться в заяві СУП у фейсбуці у вівторок.

Зазначається, що законопроєкт було погоджено з представниками бізнесу, Радою з підприємництва при президентові України ("Ради семи"), органами виконавчої влади та Генпрокуратурою.

Автори заяви впевнені, що без гарантій стабільності права власності жоден національний або міжнародний бізнес не буде інвестувати в Україну, а правоохоронні органи не повинні підвішувати або переглядати рішення, ухвалені десятки років тому.

Згідно з опублікованою СУП інформацією, законопроєкт встановлює 10-річний строк для оскарження неправомірного набуття власності, що значно перевищує стандартну позовну давність у три роки, що дає правоохоронним органам достатній час для перевірки законності придбання.

Крім того, він передбачає відповідальність державних органів та органів місцевого самоврядування за виділення земель. Вони будуть зобов'язані забезпечити компенсацію ринкової вартості майна, а також позови можуть бути спрямовані на конкретних осіб, які ухвалювали незаконні рішення

Водночас законопроєкт не поширюється на об'єкти критичної інфраструктури, стратегічні землі, об'єкти культурної спадщини та природно-заповідного фонду, що є особливо важливим в умовах війни, а також не стосується шахрайських схем або тих, хто знав про несумлінність підстав набуття власності.

У СУП вважають, що впровадження цього законопроєкту стане важливим кроком щодо поліпшення інвестиційного клімату та правової стабільності в Україні.

Згідно з інформацією на сайті ВР, законопроєкт був зареєстрований у Раді 3 жовтня 2024 року. Його ініціаторами є Ігор Фріс (партія "Слуга народу"), Тарас Батенко (фракція "За майбутнє"), Галина Янченко, Сергій Бунін, Валерій Божик, Олена Копанчук, Олена Лис, Сергій Демченко, Михайло Лаба, Володимир Ватрас, Павло Фролов, Олександр Бакумов, Олександр Горобець, Сергій Швець, Арсеній Пушкаренко, Валерій Зуб, (усі - фракція "Слуга народу"), Анатолій Гунько (член депутатської групи "Відновлення України"), а також Микола Тищенко.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, ухвалення проєкту закону забезпечить належну базу правозастосування у справах щодо витребування майна у добросовісного набувача, а також забезпечить запровадження компенсаційних механізмів відшкодування ринкової вартості майна, що було витребувано у добросовісного набувача, з можливістю подальшого відшкодування шкоди, заподіяної державі чи територіальній громаді, за рахунок винних осіб.