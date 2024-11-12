Кабмін схвалив два законопроєкти про запровадження оцінки працездатності та збільшення тривалості оплачуваного лікування - Шмигаль

Кабінет Міністрів схвалив два законопроєкти про запровадження оцінки працездатності людини і про збільшення тривалості оплачуваного лікування та реабілітації з чотирьох місяців до півтора року, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні ми схвалюємо соціальний компонент цієї реформи (медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) - ІФ-У). Два законопроєкти, що регламентують соціальні послуги та страхові виплати", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, згідно з цими законопроєктами виплати залежатимуть від оцінки стану працездатності, а їх розмір для людей із повною стійкою втратою працездатності порівняно з нинішнім суттєво зросте.

Крім того, для людей із частковою стійкою втратою працездатності держава компенсуватиме різницю в заробітній платі, яку особа мала до страхового випадку та після повернення на роботу.

Також, за словами Шмигаля, запропоновані зміни збільшують тривалість оплачуваного лікування та реабілітації з чотирьох місяців до півтора року і захищають людину від звільнення на весь період лікування.

"У такий спосіб система стане більш справедливою. При цьому статус інвалідності зберігається. Він передбачає право на соціальні послуги, реабілітацію, пільги та підтримку в працевлаштуванні. Для тих, хто має інвалідність, ситуація не зміниться", - повідомив прем'єр.

Шмигаль повідомив, що йдеться не про зміни в якійсь інституції, а про створення нової філософії соціальної підтримки.

"Її суть зводиться до трьох ключових цілей: відновити здоров'я людини; дати людині роботу і можливість утримувати себе і свою сім'ю; забезпечити людині таку соціальну допомогу, якої вона справді потребує", - додав він.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, схвалено проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування комплексної та справедливої соціальної підтримки (виплат та послуг) для осіб, в яких обмежена працездатність, зокрема осіб з інвалідністю".

Законопроєкт спрямований на модернізацію системи соціального страхування та забезпечення ефективної підтримки осіб, які частково або повністю втратили працездатність, зокрема на створення правових засад для створення умов, за яких особа, яка зазнала травмування або професійного захворювання, може повернути собі працездатність і фінансову незалежність, а в разі, якщо це неможливо, - надання таким особам достатньої та гідної підтримки.

Пропонується внести зміни до 20 законодавчих актів, зокрема запровадити статус "працездатності" особи, при цьому статус "інвалідності" залишається без змін.

Так, встановлено, що оцінка працездатності передбачатиме оцінку впливу наявних функціональних обмежень на її спроможність до трудової діяльності та буде частиною реабілітаційного відновлювального процесу, що проводитиметься на завершальному етапі, після отримання особою всього комплексу реабілітації.

Також встановлено, що статус "стійке повне обмеження працездатності" передбачатиме автоматичне нарахування особі щомісячної страхової виплати; за статусу "стійке часткове обмеження непрацездатності" особа отримуватиме допомогу в поверненні до попередньої роботи, пошуку нової роботи, навчанні або перенавчанні та щомісячну виплату за сприяння своєму працевлаштуванню.

"Особа, що за результатами оцінки буде визнана працездатною, вважатиметься такою, що не потребує підтримки від системи соціального страхування, оскільки спроможна самостійно забезпечити собі гідний рівень життя", - написав Мельничук.

За його словами, зміни забезпечать справедливість у соціальному страхуванні за допомогою впровадження нового механізму оцінки працездатності, що ґрунтується на міжнародних стандартах.

"Оцінку надаватимуть дистанційно та анонімно, на основі інформації, що не міститиме імені та прізвища людини. Заява на оцінку працездатності подаватиметься після реабілітації в електронному або паперовому форматі на основі реабілітаційного направлення. Статус "працездатності" визначатиме незалежний експерт. За рахунок більш ефективної реабілітації система зосередиться на відновленні потенціалу людини до роботи та поверненні її на ринок праці", - розповів він.

За його словами, виплати для осіб, які потребують підтримки під час реабілітації, буде збільшено. Серед іншого, передбачено, що страхову виплату можуть виплачувати особі строком до одного року, якщо процес реабілітації є складним і тривалим.

Також визначено, що особам, які отримали стійке обмеження працездатності, здійснюватиметься страхова виплата у зв'язку зі стійким обмеженням працездатності, а одноразова страхова виплата у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням здійснюватиметься незалежно від впливу нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання на працездатність потерпілого.

"Запропоновані зміни будуть застосовуватись лише для нових страхових випадків, які будуть відбуватись після вступу даного законопроекту в дію. Ті особи, які отримують страхові виплати та інше забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням відповідно до чинного на сьогодні законодавства, будуть і надалі отримувати такі виплати", - підсумував він.