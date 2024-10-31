Рій дронів, керовані боєприпаси та робособака: на полігоні Brave1 протестували технології для фронту

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про тестування нових розробок, створених для потреб українських військових в рамках кластера Brave1. Відповідні випробування відбулися на полігонах.

Зазначається, що фронт постійно змінюється, і військові потребують нових технологій. Деякі з них є критично важливими, і їх потрібно впроваджувати якнайшвидше, щоб не дати ворогу просунутися. За словами Федорова, наразі для бійців ЗСУ особливо актуальні наступні 3 технології.

Рій дронів

Ця технологія дозволяє одному оператору керувати групою безпілотників, які можуть автономно виконувати місії завдяки роботі в команді. Розробники продемонстрували, як дрони працюють у складі рою, а також їхню взаємодію з роботами. Рій дронів може виконувати розвідувальні або бойові операції.

Керовані боєприпаси

Керовані боєприпаси вражають цілі з високою точністю, автоматично наводячись на них і коригуючи свій політ. Використання таких боєприпасів значно підвищує ефективність бойових вильотів дронів-бомбардувальників.

Робособака

Військова версія чотириногого робота показує високу ефективність у виконанні логістичних та розвідувальних завдань за різних погодних умов і ландшафтів. На одній зарядці такий робот може подолати дистанцію у майже 10 км.

Brave1 вже веде переговори з американською компанією, щоб Сили оборони України почали використовувати робособаку.

Завдяки роботизованим підрозділам втрати серед військових зменшуються на 30%, заявлено у відео.