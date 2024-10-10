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«Нові» дивіденди репатріювали вже 320 компаній - голова НБУ
16:45 10.10.2024 |
Набуття чинності травневим пакетом валютної лібералізації дозволило вже 320 бізнесам репатріювати дивіденди, нараховані після 1 січня 2024 року, а 242 компанії скористалися можливістю сплатити відсотки за "старими" зовнішніми позиками, повідомив голова Нацонального банку України (НБУ) Андрій Пишний на фейсбук-сторінці.
"Валютна політика НБУ є своєчасною, проте досить консервативною, щоб утримувати тендітний баланс між посиленням ділової активності та збереженням макрофінансової стійкості. Це наш спільний ресурс, який зараз критично важливо зберігати та підживлювати", - зазначив він, не уточнивши обсяг зазначених вище операцій.
Як повідомлялося, НБУ 3 травня оголосив найбільший пакет пом'якшень валютних обмежень для підприємств із початку повномасштабної війни, що передбачає скасування всіх валютних обмежень для імпорту робіт і послуг, забезпечує можливість бізнесу репатріювати "нові" дивіденди, надає можливість переказувати кошти за кордон за лізингом та за орендою.
Він також передбачає пом'якшення обмежень щодо погашення нових зовнішніх кредитів і відсотків за "старими" зовнішніми кредитами, а також пом'якшення обмежень для переведення іноземної валюти від представництв на користь своїх материнських компаній.
При цьому репатріація бізнесом дивідендів дозволена лише за тим, що були нараховані за результатами роботи після 1 січня 2024 року. З метою мінімізації ризиків для макрофінансової стабільності НБУ встановив щомісячний ліміт для їхньої репатріації на рівні EUR1 млн.
Щодо погашення "старих" зовнішніх кредитів резиденти-позичальники можуть здійснювати перекази в інвалюті для погашення відсотків за позиками, які відповідно до умов договору підлягають сплаті у період з 24 лютого 2022 року. Однак у рамках одного кредитного говору для прострочених станом на 1 травня 2024 року процентних платежів позичальникам дозволено переказувати не більше 1EUR млн в еквіваленті за один календарний квартал.
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