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Дунайські судноплавні компанії просять ЄС про допомогу: ситуація гірша, ніж за кризи 2008 року
13:26 07.10.2024 |
Дунайське судноплавство у глибокій кризі й судноплавні компанії вирішили спільно звернутися до влади Євросоюзу з вимогою втрутитися у ситуацію. Про це повідомляє пресслужба Українського Дунайського пароплавства (УДП) з посиланням на спільну заяву учасників 66-ї Конференції директорів судноплавних компаній, що відбулася в Румунії.
Керівники пароплавств заявили, що поточна ситуація на Дунаї гірша, ніж за часів глобальної фінансової кризи 2008 року.
Через падіння фрахтових ставок найбільші учасники ринку працюють у збиток. Фінансові резерви компаній 2022/2023 років вичерпані.
Зазначається різке падіння перевезень Дунаєм через повернення експорту українського зерна до морських портів Одеси та скорочення виробництва металургійних компаній у регіоні.
"В Угорщині закрився ISD Dunaferr, у Румунії у складному стані Liberty Galati, в австрійському Лінці Voestalpine зупиняє одну з доменних печей, US Steel у словацькому Кошице використовує лише частину виробничої потужності", - уточнюють в УДП.
Ще одна проблема - позиція базового для дунайських судноплавних компаній порту Констанца. У 2022-2023 роках з'явилися альтернативні логістичні маршрути - замість доставлення річковим флотом до Констанци клієнти використовують залізницю до інших морських портів ЄС. На сьогодні 95% контейнерів перевозиться залізницею. Замість того, щоб повертати обсяги, Констанца з наступного року на 20% збільшує тарифи, зазначають учасники конференції.
Як наслідок, пароплавства починають заморожувати інвестиційні проєкти. У Румунії призупинено проєкт будівництва 10 барж, вартістю 2 млн євро кожна. Будівництво барж заморожено й у Словаччині.
Також пароплавства змушені скорочувати штат чи наймати за відносно низьку зарплату мігрантів із країн Азії.
Учасники конференції впевнені, що зараз потрібна підтримка дунайської річкової логістики на рівні Євросоюзу.
"Утім, сьогодні на європейському рівні проблематика Дунаю чомусь взагалі не розглядається", - зазначають в УДП.
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