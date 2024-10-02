Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Гетманцев пояснив виключення предметів розкоші з законопроєкту про податки: три аргументи

16:03 02.10.2024 |

Економіка

 

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев пояснив, чому з законопроєкту про підвищення податків прибрали оподаткування операцій з предметами розкоші. Під час заходу "Діалоги з NV про майбутнє. Бізнес і війна" він навів три основні аргументи.


"Перелік цих операцій - це невичерпна дискусія. Чому автомобілі є розкішшю, а шуби - ні. Або чому розкішшю є мобільний зв'язок, коли він уже давно не розкіш?" - сказав депутат.

Він вважає, що у такій ситуації завжди хтось залишиться ображеним, а хтось отримає вигоду.

По-друге, депутати визнали незрозумілими запропоновані ставки оподаткування.

"Чому ювелірка повинна була, за версією Мінфіну, платити 30%, автомобілі - 15%, квартири - 5%. Чому п'ять, чому не двадцять п'ять? Ніякої аргументації не було і насправді не може бути", - сказав Гетманцев.

"І третій аргумент - це невеликий фіскальний ефект. Ми отримуємо невеликий фіскальний ефект в розмірі 3-4 млрд грн при достатньо великій групі незадоволених", - сказав депутат.

Він вважає, що "потужних" податкових інструментів для швидкого і більш-менш справедливого збору великої суми грошей у держави тільки два: військовий збір або податок на додану вартість. Поки що обрали шлях підвищення військового збору з 1,5% до 5%, але Гетманцев припустив, що варто було б підвищити обидва податки.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2755
  0,0279
 0,07
EUR
 1
 45,7147
  0,0041
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9261  0,11 0,26 41,5800  0,04 0,09
EUR 45,5087  0,22 0,47 46,2504  0,18 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2600  0,00 0,00 41,2800  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес