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АНАЛІТИКА

ЄБРР погіршив прогноз щодо економіки України

12:59 26.09.2024 |

Економіка

 

Європейський банк реконструкції та розвитку, найбільший інституційний інвестор України, опублікував на своєму сайті флагманський звіт "Регіональні економічні перспективи", що містить оновлену оцінку темпів зростання валового внутрішнього продукту України. Прогноз на 2024 рік збережено на рівні 3,0%, але на 2025 рік його погіршили з 6% до 4,7%.

"Знищення потужностей та об'єктів генерації й передання електроенергії негативно впливає на українську економіку і вже перервало чотири квартали суттєвого зростання ВВП. З урахуванням цього банк знизив свій прогноз зростання для України", - пояснила пресслужба банку.

У першому кварталі 2024 року українська економіка зросла на 6,5% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Проте в другому кварталі зростання уповільнилося через дефіцит енергогенерації та вищі ціни на імпортну електроенергію.

ЄБРР визнав, що короткострокові прогнози зростання для України, як і раніше, характеризуються високим рівнем невизначеності.

Перспективи українського експорту покращились завдяки відкриттю експортного коридору уздовж узбережжя Чорного моря. Це частково зменшило пов'язану з війною невизначеність щодо безпеки використання Чорного моря для експорту з України значних обсягів сільськогосподарської продукції та інших вантажів, зокрема металів і руди.

Але разом з цим у звіті зазначається, що це покращення може бути нівельоване проблемами з електроенергією.

Прогнози для України є трохи вищими, ніж оцінки темпів економічного зростання для ширших регіонів ЄБРР.

Загалом у регіонах ЄБРР банк прогнозує зростання на рівні 2,8% (мінус 0,2 процентного пункту від травневого прогнозу) у 2024 році, і 3,5% (мінус 0,1 процентного пункту від травневого прогнозу) у 2025 році.

Це пов'язано з уповільнення економічної діяльності в Центральній Азії, зі стагнацією в гірничодобувному секторі Казахстану та Узбекистану. На економіку країн південно-східної частини ЄС негативно вплинув перегляд прогнозів для більш розвинених європейських країн, тоді як регіон Південного та Східного Середземномор'я відчуває вплив конфлікту в секторі Гази і значних посух.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: прогноз
 

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